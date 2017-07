TEST: Devialet Expert 220 Pro

Cena wzmacniacza 220 Pro daje jasno do zrozumienia, że jest on sprzętem z najwyższej półki segmentu premium, zaś odpakowanie go jest na tyle wielką ceremonią, że do wykonania tej czynności producent przewidział nawet specjalne rękawiczki.

Na pierwszy rzut oka ciężko jest jednak jednoznacznie stwierdzić, z jakim urządzeniem mamy w ogóle do czynienia. Jak na zintegrowany wzmacniacz, produkt marki Devialet posiada bowiem niesłychanie smukłą obudowę, która z racji wykonania z pojedynczego fragmentu wysokiej klasy aluminium, nadaje wzmacniaczowi bardzo wysublimowanego, minimalistycznego uroku. Jakby tego było mało, w opakowaniu znajduje się kosmicznie wyglądający kontroler, który jeszcze bardziej wzmacnia poczucie niepewności co do właściwego przeznaczenia stojącego przed nami sprzętu. No ale w końcu jest to dzieło Devialet – firmy mającej na swym koncie głośniki, których design kojarzy się z przedmiotami, jakie mogłyby zostać stworzone przez zaawansowaną technologicznie pozaziemską cywilizację.

220 Pro na dobrą sprawę łączy w sobie funkcjonalność kilku urządzeń audio i choć jego głównym zadaniem jest praca w charakterze zintegrowanego wzmacniacza, to produkt ów może też być użytkowany jako high-endowy przetwornik cyfrowo-analogowy, gramofonowy przedwzmacniacz oraz odtwarzacz strumieniowy. Mając na względzie niesłychanie kompaktową obudowę, trudno jest nie dziwić się temu, że w jej środku drzemie tak ogromny potencjał użytkowy. Lista technologii zastosowanych do produkcji tego modelu jest bardzo długa, dlatego też skupię się na dwóch, które dla wielu audiofilów mogą okazać się argumentem za sprawdzeniem aktualnego stanu konta. Pierwsza z nich nosi nazwę SAM (Speaker Active Matching) i odpowiada za analizę i optymalizację sygnału audio pod kątem parametrów podłączonych do wzmacniacza głośników. Fantastyczne jest to, że cały ten proces odbywa się automatycznie i nie wymaga od użytkownika zmiany jakichkolwiek ustawień. Drugie z wartych uwagi rozwiązań dotyczy kwestii obsługi samego urządzenia, realizowanej za pośrednictwem zmyślnie zaprojektowanego oprogramowania mobilnego. Daje ono wygodny dostęp do opcji konfiguracyjnych i pozwala na błyskawiczną zmianę parametrów pracy każdego z elementów składowych wzmacniacza, włącznie z zaawansowanymi ustawieniami przedwzmacniacza gramofonowego. 220 Pro oferuje również m.in. kompatybilność z formatem DSD oraz funkcję odtwarzania plików audio przesyłanych bezprzewodowo z urządzeń mobilnych. Ta ostatnia działa niestety tylko poprzez Wi-Fi i wielka szkoda, bo urządzenie tej klasy po prostu powinno oferować wsparcie dla Bluetooth. No ale każdy sprzęt musi posiadać przecież jakąś wadę, czyż nie?

SPECYFIKACJA