TEST: Dali Katch

Entuzjaści cudownie prezentujących się urządzeń audio mogą z całą pewnościa zawsze liczyć na firmę Dali, która nawet z pozornie klasycznego mobilnego głośnika potrafi zrobić sprzęt wart wystawienia co najmniej w muzeum sztuki nowoczesnej.

Już pierwszy rzut oka na Katch daje do zrozumienia, że jest to produkt klasy premium. Jego konstrukcja została wykonana z aluminium i skóry, co w połączeniu z seksownymi krągłościami obudowy oraz sporą liczbą wizualnych detali wykończeniowych przyczynia się do tego, że Katch prezentuje się wprost fenomenalnie. Ładny wygląd nie zawsze idzie w parze z pięknym wnętrzem, ale w przypadku nowego produktu Dali zasada ta zdaje się być czczą paplaniną. W środku kompaktowej, ważącej 1,1 kg obudowy, znajdziemy bowiem dwa tweetery z miękką kopułką, duet 3,5-calowych przetworników niskotonowych oraz odpowiedzialne za działanie całości dwa 25-watowe wzmacniacze klasy D. Efekt pracy wymienionych komponentów powoduje, że uszy same składają się do oklasków nawet jeśli basom przydałoby się nieco więcej wyrazistości. Muszę przyznać, że duże wrażenie zrobiła też na mnie bateria modelu Katch, która zapewniła temu głośnikowi energię potrzebną na odtwarzanie muzyki podczas trzech blisko 8-godzinnych sesji. Największym problemem opisywanego sprzętu jest jego cena, bo nie ma się co oszukiwać – na kupno głośnika kosztującego 1 800 PLN zdecydują się niestety raczej nieliczni entuzjaści mobilnych urządzeń audio.

