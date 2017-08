TEST: Asus ZenBook UX430

Debiutujący późną wiosną najnowszy ultrabook marki Asus jest bardzo interesującym urządzeniem dla kogoś, kto chce kupić lekkiego i bardzo kompaktowego laptopa, który oprócz potężnej specyfikacji może się również pochwalić przykuwającą spojrzenia stylistyką.

Gdy pierwszy raz spoglądamy na ten sprzęt, w oczy momentalnie rzuca nam się jego obudowa. W odróżnieniu od wielu laptopów klasy premium nie jest ona wykonana z aluminium, tylko z tworzywa do złudzenia przypominającego szkło. Dzięki owej krystalicznej powłoce laptop prezentuje się nadzwyczaj efektownie, jednakże już po kilkukrotnym jego użytkowaniu zaczynamy zdawać sobie sprawę, że na zastosowanym materiale bardzo widać odciski palców. Szybkie przetarcie pokrywy rozwiązuje oczywiście problem, ale nie tak powinno to przecież wyglądać.

Pod względem technicznych aspektów swej konstrukcji, UX430 robi ogromnie pozytywne wrażenie z racji faktu, że 14-calowy ekran został tu upchnięty w obudowę typową dla 13-calowych laptopów. Nie, to nie pomyłka – Asus przy projektowaniu tego modelu zdecydował się na odchudzenie ekranowej ramki, co umożliwiło montaż tak dużej matrycy. Ta z kolei wypada bardzo przyzwoicie, nawet pomimo posiadania rozdzielczości „tylko” Full HD. Użyty panel jest matowy – wyprodukowano go w technologii IPS, zaś dzięki wysokim kątom widzenia korzystanie z laptopa nawet przy mocnym świetle słonecznym nie wiąże się tu z żadnym dyskomfortem dla użytkownika. Pozytywnie oceniam też sporych rozmiarów gładzik oraz świetną w mojej opinii klawiaturę, z klawiszami o skoku umożliwiającym wygodne pisanie nawet długich tekstów.

Jednym z największych argumentów za daniem szansy temu laptopowi jest jego potężna specyfikacja sprzętowa, w której najważniejszą pozycją jest bez dwóch zdań opcjonalna karta graficzna Nividia GT 940MX 2 GB. Tak mocne dedykowane układy nieczęsto widuje się w ultrabookach i nie trzeba chyba dodawać, że dzięki temu komponentowi produkt Asusa nie powinien mieć problemu z zainteresowaniem konsumentów, którzy kupując tego typu komputer liczą na możliwość komfortowej zabawy z grami. Ogólna wydajność testowanego modelu zrobiła na nas duże wrażenie, ale nie ma się temu co dziwić, wszak na płycie głównej znajduje się przedstawiciel siódmej generacji procesorów Intel Core i7 i 16 GB RAM-u, a dane wczytują się z szybkiego dysku SSD.

Wady? Pierwsza paradoksalnie związana jest ze wspomnianą w poprzednim zdaniu zaletą, gdyż przy tak mocnych podzespołach i dużym ich obciążeniu UX430 od czasu do czasu potrafi się nagrzewać. Druga jest prozaiczna i dotyczy braku normalnego złącza HDMI, bo zamiast niego mamy tu port w wersji micro. Niby drobiazg, ale jakby nie było nieco kłujący.

SPECYFIKACJA