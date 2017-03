TEST: Acer Spin 7

Rynek hybrydowych laptopów generuje coraz większe zyski, o które powalczyć ma zamiar również firma Acer. Najnowszy produkt tej marki jest konwertowalnym laptopem z 14-calowym ekranem obracanym o 360 stopni. Taka konstrukcja cechuje się dużą funkcjonalnością i stanowi ciekawą alternatywę dla urządzeń oferujących możliwość całkowitego odczepienia ekranu od klawiatury.

Acer Spin 7 jest nadzwyczajnie smukłym laptopem, gdyż w swym najgrubszym miejscu mierzy zaledwie 11 mm. Taki wynik uzyskano dzięki usunięciu z urządzenia wentylatora oraz implementacji bardzo skromnej liczby złącz, obejmującej dwa porty USB typu C oraz gniazdo słuchawkowe. Paradoksalnie na tym polu Acer wypada więc nieco lepiej od MacBooka, ale na tym w zasadzie kończą się atuty testowanego modelu w zestawieniu z chociażby tworem Apple. Spin 7 prezentuje się całkiem ładnie i sprawia wrażenie solidnie wykonanego, jednak po wzięciu go w ręce, czuć, że obudowa powinna być zdecydowanie bardziej sztywna. Po odchyleniu ekranu wzrok pada na olbrzymi jak na 14-calowego laptopa gładzik, będący jedną z największych zalet acerowskiej hybrydy. Znajdująca się nad nim klawiatura nie wywołuje już niestety tak pozytywnych reakcji, gdyż poza brakiem jakiegokolwiek podświetlenia, posiada klawisze o bardzo niewielkim skoku, przez co sprzęt ten niespecjalnie nadaje się do polecenia osobom spędzającym wiele godzin na pisaniu. Ekran jest niezły, choć jakby nie było, na 14-calowym panelu nie mamy tu upchniętej zbyt dużej liczby pikseli – konkurencja wypada w tym temacie o wiele lepiej.

W cieniutkiej obudowie znalazło się miejsce na dwurdzeniowy procesor firmy Intel z nowej rodziny Kaby Lake, 8 GB pamięci RAM oraz 256-gigabajtowy dysk SSD. Wydajność tego tria nie wybija się niestety ponad przeciętność, jednak spokojnie wystarczy do komfortowej codziennej pracy. Testowany przez nas laptop nie stanowi natomiast większej atrakcji dla gracza, ponieważ układ Intel HD Graphics 615 nadaje się w zasadzie wyłącznie do zabawy z produkcjami indie.

SPIN 7 JEST LEPSZY OD MACBOOKA… ALE TYLKO JEŚLI PRZY PORÓWNANIU WEŹMIE SIĘ POD UWAGĘ LICZBĘ DOSTĘPNYCH ZŁĄCZ.

Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 2770 mAh, która wedle karty katalogowej powinna działać przez 8 godzin. Podczas naszego testu nijak nie zbliżyliśmy się do tej wartości, gdyż akumulator padał już po około 6 godzinach.

Kto może zatem ucieszyć się z zakupu nowego laptopa Acer? Szczerze mówiąc niespecjalnie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo Spin 7 jest po prostu typowym średniakiem jakich jest wiele na rynku i w marketach. Smukła konstrukcja oraz świetny gładzik to trochę za mało, aby skutecznie rywalizować z konkurencją, która za nieco wyższą cenę oferuje znacznie więcej.

SPECYFIKACJA