Telemedycyna, czyli internet w służbie Eskulapa

Trzęsienie ziemi miało 8 stopni, z wioski nie pozostał kamień na kamieniu. Godzinę później na miejscu była już ekipa medyczna. Wielu rannych wymagało natychmiastowej pomocy chirurgicznej. Szybko stanął szpital polowy, a technicy zestawili internetowe połączenie satelitarne. Obrazy z przenośnych urządzeń diagnostycznych zostały przesłane w kilka miejsc na świecie, gdzie zespoły specjalistów od medycyny katastrof podjęły błyskawiczne decyzje dotyczące bieżących działań.

Nikt nie stracił życia, a jeszcze kilka lat wcześniej w takim

przypadku ofiary śmiertelne byłyby liczone w dziesiątkach. Science

fiction? Nie, to obraz współczesnych możliwości telemedycyny –

nauki umożliwiającej integracje działań lekarzy specjalistów

niezależnie od miejsca, w którym znajduje się w danym momencie

człowiek wymagający szybkiej pomocy.

Trudno dziś ustalić konkretną datę, którą można by przyjąć za moment narodzin telemedycyny.

Prawdopodobnie pierwsze pomysły teoretyczne miały już miejsce w

latach 50. ubiegłego wieku, ale praktyczne wykorzystanie

systemów monitoringu oraz diagnozowania na odległość rozpoczęło

się w USA na początku lat 60.

Trzeba przyznać, ze początek był naprawdę imponujący, albowiem od

razu sięgnął przestrzeni kosmicznej. Już podczas podróży

kosmicznej Johna Glenna w 1962 roku stan jego organizmu w trakcie lotu

był zdalnie monitorowany, przy czym sygnały przesyłano droga radiowa z

pokładu statku kosmicznego Mercury-Friendship-7 na Ziemie. Podczas lotu

kontrolowano temperaturę ciała, oddech, prace serca (uproszczone EKG)

oraz ciśnienie tętnicze krwi (po powrocie z lotu okazało się, ze

stosowane urządzenie jako jedyne przekłamywało wyniki).

Oczywiście te pionierskie doświadczenia kosmiczne nie miały wiele

wspólnego ze współczesnym

internetem (zwłaszcza ze internetu w dzisiejszym rozumieniu jeszcze nie

było), ale wytyczyły absolutnie nowy kierunek w medycynie. Dziś tak

naprawdę zmieniła się tylko technologia – sama idea zdalnego nadzoru

medycznego pozostała dokładnie taka sama.

Jak zbadać pacjenta na odległość?

Telediagnozowanie jest w chwili obecnej prawdopodobnie najszybciej

rozwijającą się częścią telemedycyny. W dawnych czasach lekarz był w

zasadzie skazany na własna wiedze. Z konieczności wiec musiał posiadać

informacje związane z różnymi specjalnościami – był internistą,

chirurgiem, okulistą, laryngologiem, położnikiem.

Dzisiejsza wiedza medyczna jest ogromna i nikt nie może być uznany

za fachowca od wszelkich schorzeń. Ba, w ramach specjalizacji zostały

utworzone podspecjalizacje.

Wydaje się, ze ta tendencja się utrzyma, a wiec niebawem będziemy

mieli medyków o specjalizacjach typu: chirurg naczyniowy

środkowego odcinka aorty głównej.

Moim zdaniem jest to prawidłowy trend, pod warunkiem ze dostęp do

tych specjalistów będzie względnie prosty. I tu pole do popisu

ma właśnie telemedycyna. Wiadomo, ze trudno jest danego pacjenta

przewozić od lekarza do lekarza, ale przecież w większości

przypadków zupełnie wystarczy, aby to nie pacjent wędrował, ale

informacja o nim – ścisła, szczegółowa, jak najbardziej

aktualna.

Specjalista radiolog nie musi koniecznie widzieć pacjenta, zupełnie

wystarczy mu dostępna na monitorze cyfrowa wersja wyników

tomografii komputerowej czy tez rezonansu magnetycznego, aby postawić

lub skonsultować diagnozę. Mało tego, zapisany cyfrowo obraz wraz z

postawiona diagnozą umieszczony w stosownym archiwum, do którego

dostęp będą mieli specjaliści, pozwala na budowanie bazy danych –

docelowo standaryzowanej, ogólnoświatowej.

Zdalna diagnostyka medyczna opiera się wiec na bardzo prostym

założeniu – przemieszczamy

informacje, a nie pacjenta. Mamy wiec sytuację następującą: w pobliżu

pacjenta musi znaleźć się

specjalistyczna aparatura medyczna wraz z wyszkolonym do jej obsługi

personelem, przy czym

niekoniecznie musi to być lekarz, ponieważ to nie on będzie stawiał

diagnozę. Istotne natomiast

jest, aby aparatura mogła przekazać informacje do specjalisty w

konkretnej dziedzinie medycyny,

przy czym nie ma już znaczenia czy lekarz ten znajduje się w Warszawie,

Los Angeles, czy na przykład na plaży w Acapulco. W najprostszej wersji

takiemu specjaliście zupełnie wystarczy

laptop połączony z internetem.

Tak jak wspomniał w swoim wywiadzie dr Kim Solez (patrz ramka (Tele)medycyna katastrof), najprawdopodobniej

najszybszy rozwój tej gałęzi medycyny będziemy mogli obserwować

w zastosowaniach wojskowych.

(Tele)medycyna katastrof Dziedziną, w której możemy już liczyć na

wsparcie telediagnostyki jest dział nauki zwany

medycyną katastrof. Pionierskie badania

w tej dziedzinie prowadzi dr Kim Solez. W tym

przypadku chodzi o zdalną diagnostykę ofiar

trzęsień ziemi, które zwykle poza klasycznymi

urazami cierpią z powodu pourazowego uszkodzenia

nerek. Dzięki wysiłkom entuzjastów telemedycyny

uratowano wiele istnień ludzkich

po trzęsieniach ziemi m.in. w Turcji i Armenii. W każdej ekipie lekarskiej docierającej na miejsce

trzęsienia jest bowiem zestaw do dializy

(tzw. sztuczna nerka) oraz nefrolog, który na

miejscu może pobrać wycinki do badań, przetworzyć

ich obraz na wersję cyfrową i przesłać

bardzo szybko do zespołu specjalistów celem

konsultacji. Szacuje się, że śmiertelność związana z pourazowym uszkodzeniem nerek w takich

sytuacjach spadła z 50% do zaledwie

15%. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie,

że właściwie wykorzystany internet naprawdę

ratuje życie.

Wiadomo bowiem, ze żadna armia nie może sobie pozwolić na wysyłanie

na pierwsza linie frontu specjalistów ze wszystkich dziedzin

medycznych, natomiast sprawny chirurg mający zdalne wsparcie

kolegów po fachu będzie mógł poradzić sobie z urazami, których mógłby nie dać rady odpowiednio zaopatrzyć bez zewnętrznej pomocy.

Wirtualna uczelnia medyczna? Dlaczego nie…

Proszę się nie obawiać, nie zamierzam tu rozwijać pomysłu na

kształcenie lekarzy wyłącznie przez siec. W taki sposób można

kształcić informatyków, marketingowców czy

filologów. Lekarz zawsze będzie musiał mieć kontakt z żywym

pacjentem. Wiadomo jednak, ze lekarze uczą się całe życie, dlaczego

wiec im tego nie ułatwić.

Istnieje już wiele ośrodków medycznych, które oferują

możliwość zdalnego ćwiczenia umiejętności w zakresie diagnostyki

medycznej czy nawet chirurgii.

Oczywiście, można by powiedzieć, ze do tego nie jest wcale konieczny

internet – wystarczy zwykła wewnętrzna siec w szpitalu, aby realizować

takie właśnie zadania.

To prawda, ale jest mała szansa, aby każdy szpital mógł

zgromadzić odpowiednią bazę danych pozwalającą na szerokie spojrzenie

na każdy badany przypadek. Nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, skoro

jest możliwość skorzystania z danych rozproszonych na całym świecie,

wystarczy tylko odpowiednia technologia ich udostępniania oraz

międzynarodowe standardy, które pozwolą na ujednolicenie choćby

formatów zdjęć oraz opisów przypadków medycznych.

Chirurg wykonuje nacięcia w celu wprowadzenia do jamy brzusznej tzw.

trokarów – rodzaju rurek, w których prowadzone są

światłowody oświetlające pole operacyjne, innym światłowodem

dostarczany jest obraz do monitora obserwowanego przez chirurga.

Kolejny trokar służy do wprowadzenia specjalnego urządzenia,

którym prowadzi się właściwy zabieg. Jak widać, chirurg

bezpośrednio nie dotyka w tym momencie pacjenta, cała operacja odbywa

się w jakimś sensie zdalnie. Jedyna interwencja bezpośrednia jest

nacięcie i zszycie powłok brzusznych (no i oczywiście znieczulenie

pacjenta).

Skoro wiec chirurg właściwie nie musi dotykać pacjenta, dlaczego by

nie odsunąć go jeszcze dalej? Tak właśnie narodziła się idea chirurgii

zdalnej. Przy stole operacyjnym zamiast lekarza stawiamy robota,

natomiast lekarz-operator siedzi sobie wygodnie przy stanowisku

wyposażonym w manipulatory oraz system generujący trójwymiarowy

obraz pola operacyjnego. Kamera wprowadzona do wnętrza ciała pacjenta

reaguje na komendy głosowe, stad nie jest konieczny pomocnik

oświetlający pole operacyjne, co w przypadku klasycznej operacji

endoskopowej jest niezbędne, ponieważ lekarz ma tylko dwie ręce. Tego

typu roboty medyczne są już dziś stosowane w wielu ośrodkach

medycznych.

Stad już niedaleko do całkowitego odsunięcia lekarza od pacjenta.

Jeśli na miejscu, w sali operacyjnej, jest robot wykonujący zdalne

polecenia, lekarz nie musi się przecież znajdować w tym samym

pomieszczeniu ani tez budynku. Tak naprawdę może siedzieć w zupełnie

innym mieście, kraju czy tez na innym kontynencie. I tak oto doszliśmy

do rzeczywistej telechirurgii.

Zanim zaczęto myśleć o operacjach międzykontynentalnych, prowadzono

wiele prób lokalnych – pacjent był oddalony od lekarza o

kilkaset metrów, potem o kilkadziesiąt kilometrów.

Pierwsza prawdziwa zdalna operacja odbyła się w 2001 roku. Po kilku

próbach wykonanych na zwierzętach lekarze zadecydowali o

próbie dość prostej operacji transatlantyckiej.

Zespół francuskich chirurgów będący w Nowym Jorku wykonał operacje

wycięcia woreczka żółciowego u pacjentki będącej w tym momencie

w szpitalu w Strasburgu (Francja). Odległość miedzy chirurgiem i

pacjentem wynosiła ok. 7 tys. km. Operacje bezpośrednio wykonywał robot

chirurgiczny ZEUS, łącza (przepustowość 10 Mb/s) zapewniła francuska

firma France Telecom. Cała operacja trwała 45 minut, a pacjentka w

bardzo dobrym stanie opuściła szpital po dwóch dniach. Jak

podają źródła, koszt tej pionierskiej operacji wyniósł

milion dolarów, ale wiadomo, ze początki są zawsze drogie.

Kluczowa kwestia w przypadku prowadzenia zdalnej operacji jest

oczywiście bezpieczeństwo. Trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek

podjął się prowadzenia takiego zabiegu w przypadku niepewnego łącza

internetowego lub ryzyka wystąpienia braku zasilania. Oczywiście można

temu zaradzić stosując dublowane (nawet wielokrotnie) łącza dedykowane,

które nie będą ulegać zapchaniu.

Musimy pamiętać, ze w czasie

operacji przesyłana jest olbrzymia ilość danych, przede wszystkim

obrazowych. W tym przypadku stratna kompresja nie wchodzi w grę,

ponieważ chirurg musi widzieć nawet najdrobniejsze szczegóły

pola operacyjnego. Jeśli obraz ten ma mieć charakter

trójwymiarowy, wtedy ilość przesyłanych danych ulega jeszcze

zwielokrotnieniu. Nieco mniejsze znaczenie ma przepustowość łącza w

stronę sali operacyjnej, ponieważ w te stronę idą \”tylko\” polecenia do

robota operacyjnego oraz kamery obserwującej miejsce operacji.

Równolegle odbywa się tez komunikacja głosowa pomiędzy zdalnym

chirurgiem oraz personelem na sali operacyjnej, głównie

anestezjologiem.

Tak naprawdę telechirurgia jest w tej chwili dopiero na początku

drogi. Zdalne operacje przeprowadzane są w pojedynczych przypadkach, a

ich upowszechnienie nie jest jeszcze szeroko planowane, nawet w

najbogatszych krajach. Należy jednak pamiętać, ze te pionierskie

operacje pozwoliły na wykazanie, iż jesteśmy już technicznie

przygotowani do ich prowadzenia.

Wywiad z Dr Kim Solez

Dr Kim Solez – lekarz nefrolog, profesor medycyny na University

of Alberta w Edmonton (Kanada), dyrektor National Kidney Foundation,

przewodniczący Komisji Informatyki Nefrologicznej Międzynarodowego

Stowarzyszenia Nefrologów, pomysłodawca i

współtwórca najważniejszego portalu nefrologicznego –

http://www.cybernephrology.org; znawca nowych technologii

informatycznych, posiadacz cyberpsa Borysa oraz wielki miłośnik

Leonarda Cohena.

Jakie są Twoje początki, jeśli chodzi o medyczny internet i nowe technologie informacyjne?

Już od dawna posługuję się

e-mailem oraz grupami Usenetu. Głębsze zainteresowanie sięga roku 1994,

gdy zetknąłem się z serwisem UpTo-Date (http://www.uptodate.com)

stworzonym przez Burtona Rose oraz listą dyskusyjną MEDLAB-L, założoną

przez Pata Letendre.

Dwa lata wcześniej dołączyła do mnie Michele

Hales, która znała się na technologiach komputerowych znacznie

lepiej niż ja w owym czasie. Jesienią 1994 roku zdecydowaliśmy oboje

stworzyć grupę e-mailową poświęconą ściśle nefrologii – NEPHROL,

podobną w zarysie do MEDLAB-L, oraz stworzyć stronę domową w dopiero co

rozwijającym się świecie WWW – dla Międzynarodowego Stowarzyszenia

Nefrologii oraz Stowarzyszenia Patologii Nerek.

Co, Twoim zdaniem, jest ważniejsze – rozwój wysoko

specjalistycznego sprzętu medycznego, czy może zbieranie danych

medycznych, które będą dostępne nawet w najdalszych zakątkach

globu?



Połączenie serwisu PubMed

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi) oraz Google daje nam

dostęp do wiedzy medycznej

w dowolnym miejscu na Ziemi. Zastanawiające jest, jak mogliśmy sobie

wcześniej dawać radę bez tych źródeł informacji. Grupy

dyskusyjne łączą nie tylko lekarzy z całego świata, ale też inny

personel medyczny oraz pacjentów i ich rodziny.

Dzięki tym technologiom mamy szansę błyskawicznie dostać odpowiedzi na

nurtujące nas pytania – wcześniej było to praktycznie niemożliwe lub

zabierało niewiarygodnie dużo czasu. Dlatego też przed laty wszelkie

decyzje lekarz musiał podejmować lokalnie, bez szans na znalezienie

szybkiej pomocy ekspertów w danej dziedzinie. Należy tu też

wspomnieć o wielkiej użyteczności telefonów komórkowych

oraz innego rodzaju przenośnej aparatury wspomagającej lekarza.

Jak istotna jest szybkość łączy oraz niezawodność sieci, jeśli chodzi o cybermedycynę?



Oczywiście, im szybsza sieć, tym więcej wysoko specjalistycznych

czynności można wykonać, jak choćby zdalnych operacji. Jednak chcę

podkreślić, że nawet zwykłe łącze modemowe o słabej przepustowości jest

czymś niewiarygodnie cennym dla społeczności oddalonych od cywilizacji.

Spędziłeś jakiś czas w Nepalu, instalując komputery i ucząc

personel medyczny tego, jak można wykorzystać sieć w pracy. Na ile jest

to istotne? Przecież im mogłaby się bardziej przydać na przykład

sztuczna nerka do dializ – tego tam brakuje.



Widzisz, nie możemy tego rozpatrywać jako prostego wyboru między

komputerami, sztucznymi nerkami czy innym sprzętem. Potrzebujemy

jednego i drugiego – i staramy się im dostarczać zarówno sprzęt,

jak i technologie informacyjne. Internet

ratuje życie i poprawia stan zdrowia, ponieważ pozwala na uzyskanie

cennych informacji i komunikację pomiędzy personelem medycznym oraz

pacjentami z całego świata.

Co myślisz o zdalnych operacjach, gdy chirurg jest oddalony o

wiele kilometrów od pacjenta? Czy jest możliwe, aby takie

operacje odbywały się rutynowo, a nie tylko w przypadkach

szczególnych?



Musimy pamiętać, że rutynowe zastosowanie takich operacji zależy od

stabilności i pewności łącza sieciowego. Ważna jest minimalizacja czasu

opóźnienia reakcji chirurga. Tak naprawdę w tej chwili zdalna

chirurgia jest na początku swojej drogi.

Prawdopodobnie medycyna militarna, zastosowanie takiej chirurgii na

polu walki spowoduje rozwój tej dziedziny nauki, i z tej właśnie

działki rozprzestrzeni się na bardziej pokojowe zastosowania.

Pofantazjujmy teraz trochę: co myślisz o przyszłości cybermedycyny? Jaka jest Twoja wizja cybermedycyny za 10-20 lat?



Jestem przekonany, że za 10-20 lat zastosowanie internetu we

wszystkich dziedzinach medycyny będzie tak powszechne, że samo słowo

\”cybermedycyna\” zatraci swoje obecne znaczenie, albowiem prawie cała

medycyna będzie w istocie cybermedycyną. Urządzenia medyczne będą się

komunikowały między sobą bezprzewodowo, natomiast komunikacja

lekarz-pacjent oraz lekarz-lekarz będzie znacznie bardziej bezkolizyjna

niż to ma miejsce dzisiaj. Taką bezkolizyjną komunikację będziemy wtedy

uznawać za zupełnie naturalną w większości krajów świata. Nad

tym właśnie intensywnie pracujemy i widać już tego efekty.

Standardy wymiany informacji

Już w 1987 roku powstały zalążki pierwszych standardów

elektronicznej wymiany informacji medycznej. Założeniem tego projektu

było opracowanie pełnego międzynarodowego standardu zapisu informacji

medycznej, który w prosty sposób mógłby być

implementowany w różnych systemach komputerowych i który

pozwalałby na bezproblemowa wymianę informacji pomiędzy tymi systemami.

Obecnie mamy jeden powszechny, ogólnodostępny standard,

który nosi nazwę Health Level Seven, natomiast najbardziej znany

jest pod skrótem HL7.

Informacje gromadzone zgodnie ze standardem HL7 pozwalają na

bezproblemową wymianę informacji pomiędzy dowolnymi placówkami

służby zdrowia (włączając w to apteki). Implementacja systemu

komputerowego zgodnego ze standardem HL7 generuje co prawda dość spore

koszty na samym początku, jednak w miarę szybko pozwala na pozbycie się

dużej części tzw. roboty papierkowej.

Siec lokalna, na przykład w szpitalu, pozwala na bezproblemowy wgląd

we wszelką dokumentację medyczna (oczywiście pod warunkiem, ze lekarze

oraz inny personel będzie na bieżąco ją uzupełniać). Ta natomiast może

być w prosty sposób zintegrowana z pracą typowo administracyjną

(tzw. ruch chorych), a także, co bardzo istotne, z rozliczeniami

wszelkich działań i procedur medycznych z odpowiednim funduszem zdrowia

w danej jednostce organizacyjnej.

W ten sposób pacjent, który przychodzi do szpitala,

nie będzie już musiał przynosić ze sobą całego pliku wyników

badan laboratoryjnych czy tez zleceń od swojego lekarza rodzinnego,

ponieważ każda kolejna jednostka służby zdrowia będzie mogła mieć

dostęp do danych niezbędnych w procesie leczenia. Co więcej, jeśli

komuś zdarzy się zachorować za granica, cała procedura będzie

równie łatwa, bo szpital np. na Karaibach będzie mógł

błyskawicznie uzyskać wszelkie informacje mogące mieć wpływ na

podejmowane działania. Oczywiście to wszystko brzmi dziś bardzo

futurystycznie, ale wygląda na to, że to jedyny realny kierunek.

Osobna sprawa jest zapewnienie właściwej ochrony takich danych.

Można sobie bowiem wyobrazić jak cenne byłyby bazy danych o pacjentach,

ich chorobach, ordynowanych lekach, badaniach itp. W tej chwili trudno

sobie wyobrazić jak taki system ochrony mógłby realnie wyglądać,

ale podejrzewam, ze już za kilka lub kilkanaście lat taka wymiana

informacji medycznej będzie odbywała się podobnie często, jak dziś

odbywają się elektroniczne transakcje bankowe. A przecież jeszcze

kilkanaście lat temu, aby móc kupić bezgotówkowo jakiś

cenniejszy towar, musieliśmy biegać do banku, by potwierdzić na czeku

nasza wypłacalność…

Teleradiologia

Wymyślenie standardu zapisu informacji dotyczącej badan lekarskich

czy tez wyników zleconych analiz to jeden aspekt cyfryzacji

świata medycznego. Drugim, nie mniej ważnym, jest wprowadzenie

światowych standardów wymiany informacji zawartej w obrazach. Od

czasu wynalazku Wilhelma Roentgena minęło już ponad 110 lat.

Od tego czasu diagnostyka obrazowa posunęła się naprzód.

Klasyczny obraz rentgenowski odchodzi właściwie do historii. Dziś mamy

tomografie komputerowa, rezonans magnetyczny, tomografie SPECT, PET i

wiele, wiele innych technik. Każda z nich daje jednak w efekcie obraz,

który prędzej czy później jest analizowany przez

specjalistę. Oczywiście w sytuacji informatyzacji świata medycznego

powstała potrzeba digitalizacji takich obrazów, aby można je

było przesyłać wraz z typowymi tekstowymi danymi dotyczącymi

konkretnego pacjenta. Wiadomo, obrazy komputerowe (dowolnego typu) mogą

mieć różne formaty.

Zazwyczaj pojedynczy obraz zawiera w sobie dużo informacji, tak wiec

przechowywanie i transmisja obrazów nieskompresowanych jest

raczej trudna do wykonania, ponieważ archiwa i łącza bardzo szybko

uległyby zapchaniu. Nietrudno zauważyć, ze sytuacja ta jest podobna do

tej, która dotyczy plików muzycznych. W muzyce opracowano

bardzo sprawne algorytmy kodowania dźwięku; chyba każdy spotkał się z

plikami MP3.

Ktoś mógłby powiedzieć: no dobrze, ale przecież mamy

analogiczny standard kompresji obrazu JPEG. Tak, to prawda, ale ta

kompresja odbywa się w sposób stratny – pewne szczegóły

umykają. W przypadku zdjęć z wakacji straty nie maja znaczenia,

jednak w medycznych obrazach diagnostycznych nawet małe straty

szczegółów są niedopuszczalne.

Te wszystkie przesłanki zostały wzięte pod uwagę przez konsorcjum

powstałe na bazie Amerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz

Zrzeszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i tak zrodziła się

norma DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine –

Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie). Podobnie jak

norma HL7, DICOM jest norma standaryzująca zapis, archiwizacje, opis

oraz transmisje medycznych danych obrazowych.

Dziś standard DICOM jest już uznany na całym świecie – od jakiegoś

czasu odbywa się korelacja dwóch norm: DICOM oraz HL7. Po

kompilacji tych dwóch norm będziemy mieli jednolity system

normatywny pozwalający w wygodny sposób zbierać, przetwarzać i

przesyłać wszelkie niezbędne dane medyczne.

Telechirurgia

Prawdopodobnie najbardziej pobudzająca wyobraźnie dziedzina

telemedycyny jest telechirurgia, czyli operacje na odległość. Jeszcze

do niedawna sam pomysł, aby pacjent był oddalony od operującego go

lekarza na odległość większa niż długość rak, brzmiał jak coś z

pogranicza science fiction. Ale od czasu wprowadzenia do praktyki

chirurgicznej zabiegów endoskopowych taka modyfikacja sposobu

prowadzenia operacji była tylko kwestia czasu.

Czym jest endoskopia? Mówiąc najogólniej jest to

badanie wnętrza pacjenta za pomocą specjalnych przyrządów. W

najprostszej wersji mówimy tutaj o zwykłej rurce wprowadzonej

przez skórę do organizmu pacjenta. Niezbędne jest oczywiście

posiadanie także systemu oświetlenia tego, co chcemy oglądać. Historia

endoskopii jest dość długa – sięga 200 lat!

Tak naprawdę jednak dopiero

w drugiej połowie XX wieku metody endoskopowe stały się powszechne. Gdy

już lekarze opanowali samo zaglądanie do wnętrza ciała ludzkiego,

pojawił się pomysł jednoczesnego wykonywania operacji ta technika.

Pierwotnie stosowano te metodę do operacji woreczka żółciowego,

następnie rozszerzono na wiele innych narządów. Dziś, na

przykład, endoskopowa operacja usunięcia wyrostka robaczkowego trwa

kilkanaście minut i pozostawia tylko trzy niewielkie blizny.