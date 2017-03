Super Mario Run w końca trafił na Androida

Po wielu miesiącach oczekiwań na platformę Android w końcu trafiła gra Super Mario Run, która z końcem 2016 roku z wielką pompą zawładnęła posiadaczami iUrządzeń. Teraz jednak zasmakować magii wąsatego hydraulika będą mogli również właściciele smartfonów innych marek.

Przez długi czas Nintendo robiło co mogło, aby odsunąć w czasie dodanie Mario do katalogu gier mobilnych. Dopiero w grudniu zeszłego roku posiadacze urządzeń Apple doświadczyli magii hydraulika w grze Super Mario Run. Tytuł ten przez kilka miesięcy był dostępny wyłącznie na platformie iOS, ale teraz również użytkownicy Androida mogą podjąć się uratowania księżniczki. Wersja na system operacyjny Google niczym nie różni się od tej przygotowanej dla Apple. Każdy kto chce spróbować Super Mario Run może przejść kilka pierwszych poziomów za darmo i zdecydować czy chce zakupić pełną wersję (45 PLN). Co prawda nie wszyscy użytkownicy Androida są skłonni płacić za swoje aplikacje, ale i tak możemy się spodziewać, że przychody ze sprzedaży będą znaczne.