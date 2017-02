Spektakularna metamorfoza biura? Fototapety na ścianę zdziałają cuda!

Na wiele rzeczy w naszej pracy nie mamy wpływu. Najczęściej musimy przyjść do biura na ściśle określoną godzinę, z listą zleceń, jakie leżą rano na biurku raczej nie możemy dyskutować, a deadline jest deadlinem i nie podlega negocjacjom. Ale jest coś, co leży w zasięgu naszej ręki – wystrój służbowego biura.

Dobrze urządzona i udekorowana przestrzeń to połowa sukcesu! Jeśli więc chcesz stworzyć sobie komfortowe warunki do pracy, poprawić efektywność i motywację, to fototapety na ścianę do biura załatwią sprawę.

Kilka dodatkowych metrów kwadratowych

Trudno walczyć ze zbyt małą powierzchnią biura. Nie wyburzymy przecież sąsiadujących pokoi i nie przesuniemy ścian, aby było nam wygodniej. Ale jest o wiele prostsze i szybsze rozwiązanie, które nie ściągnie na Ciebie groźnego wzroku pracowników z innych działów – fototapety do biura. Dzięki nim, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki możesz sprawić, że Twój pokój stanie się o wiele bardziej przestronny. Jedyne, co musisz zrobić, to poszukać przestrzennych wzorów, które wprowadzą iluzję głębi. Możesz zdecydować się na malowniczy krajobraz, jeśli widok gór lub morskiego wybrzeża pomoże Ci się zrelaksować podczas przerwy. Jeśli jednak preferujesz bardziej stonowane motywy, to fototapety do biura w formie abstrakcyjnych, geometrycznych przedstawień będą strzałem w dziesiątkę. Bazujące na złudzeniach optycznych wzory zdziałają prawdziwe cuda powiększając optycznie metraż o kilka dobrych metrów kwadratowych.

Bez pracy nie ma kołaczy

Z racjonalnego punktu widzenia wiemy, że aby coś osiągnąć, musimy się bardzo, bardzo mocno postarać. Jednak nie zawsze jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Gorszy dzień, wybredny klient czy nowe zlecenie od szefa niejednokrotnie wyprowadzają nas z równowagi. Możemy sobie wówczas powtarzać jak mantra, że damy radę, damy radę, damy radę, ale czasami to za mało. Motywacyjne fototapety na ścianę do biura czarno na białym przypomną Ci, że aby osiągnąć wymarzony cel, trzeba się bardzo natrudzić i tylko konsekwentne podejście do zadania może nas uratować. Poszukaj wzoru z ulubionym powiedzeniem, mottem znanego filozofa czy aktora lub zaledwie jednym słowem, jeśli jest dla Ciebie kluczem do osiągnięcia psychicznej równowagi i spokoju ducha. Success is the best revenge, a może Dreams don’t work unless you do? Gotowe wzory oferują niezwykle szeroki wachlarz tekstów, a jeśli masz pomysł na swój autorski cytat, zawsze możesz złożyć zamówienie na swój indywidualny wzór tapety.

Twój zawód na tapecie

Może nie jest to najbardziej zaskakujący pomysł, ale z pewnością sprawdzony. Fototapety do biura, które pasują tematycznie do wykonywanego przez Ciebie zawodu będą znakomitym uzupełnieniem służbowego wnętrza. Architektom przypadną do gustu przedstawienia ich ulubionych budowli – może będą to realizacje Antonio Gaudiego, a może futurystyczne projekty Zahy Hadid? Dziennikarze i copywriterzy mogą się zdecydować na tapety przypominające kolaż ze starych wycinków prasowych lub zdjęcie starodawnych czcionek drukarskich z czasów, gdy proces drukowania odbywał się jeszcze ręcznie. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na dosłowne przedstawienie swojego zawodu, czy sięgniesz po wzór, który w luźny sposób do niego nawiązuje ważne, aby wybrane przez Ciebie fototapety do biura pasowały do wnętrza i przypominały Ci, dlaczego zdecydowałeś się właśnie na taką ścieżkę kariery.

Czarno na białym

Jeśli jesteś fanem minimalizmu i wyznajesz zasadę „mniej znaczy więcej”, to zapomnij o propozycjach, które pojawiły się do tej pory. Proste, monochromatyczne fototapety na ścianę do biura będą dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Wybór wzoru jest dowolny, ważne, aby kolorystyka ograniczyła się tylko do dwóch barw: białej i czarnej. Możesz sięgnąć po klasyczną szachownicę, pionowe paski, które wydłużą pomieszczenie, elegancką pepitę, romby niczym ze stroju arlekina lub oryginalną tapetę przypominającą rozchlapane plamy czarnego tuszu na białym tle. Monochromatyczne fototapety do biura sprawdzą się znakomicie w nowoczesnym, oszczędnie urządzonym wnętrzu, ponieważ zachowując minimalistyczny charakter, wprowadzą do aranżacji odrobinę dynamiki i urozmaicenia.

