Sound United kupiło marki Denon, Marantz i Boston Acoustics

W świecie audio ma miejsce kolejna duża zmiana w układzie sił. Firma matka marek Polk Audio i Definitive Technology, czyli Sound United zakupiła D+M Group, które było dotychczas właścicielem Denona, Marantza i Boston Acoustics.

Firma Sound United jest teraz właścicielem jednych z najlepszych marek audio na rynku. Pod szyldem Sound United będzie się teraz skupiał sprzęt Polk Audio, Denon, HEOS by Denon, Boston Acoustics, Definitive Technology i Marantz. Oczywiście użytkownicy urządzeń tych firm nie mają powodów do obaw gdyż każda marka będzie brandowana oddzielnie, tak jak miało to miejsce do tej pory. Sound United nie przewiduje również zmiany asortymentu czy kierunku ich rozwoju. To co może się jednak zmienić to ceny. Na takie rewelacja, o ile się w ogóle wydarzą, przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.