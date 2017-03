Sony PS3 zbliża się do końca swoje drogi

Wygląda na to, że Sony w końcu postanowiło odesłać PlayStation 3 na zasłużony odpoczynek po 10 latach od premiery pierwszego modelu tej konsoli. Pierwszym krokiem na tej drodze ma być zakończenie produkcji PS3 w Japonii.

Do niedawna jedynym modelem PS3 w produkcji była wersja z dyskiem 500 GB w kolorze czarnym. Jeden z dużych sklepów z konsolami w Japonii otrzymał jednak wiadomość od producenta, że owy produkt nie będzie już wytwarzany w kolejnym miesiącu. Sony nie podało przy tym konkretnych dat, ale oznacza to, że w chwili kiedy w magazynach skończą się nowe jednostki PS3, konsolę tą będzie można nabyć wyłącznie z drugiej ręki.

Sony nieśmiało podchodziło do tematu emerytury PS3 już w zeszłym roku. Ostatni tytuł premium na tą platformę pojawił się w październiku 2016 roku, a od sierpnia posiadacze tego sprzętu nie będą mogli już korzystać z PS Now. Co ciekawe PS3 skoczyło 10 lat w listopadzie 2016 roku. W świecie technologii, która ciągle pędzie na złamanie karku jest to nie lada osiągnięcie. Oczywiście zarówno pierwsze PlayStation, jak i PS2, mogły również pochwalić się podobnym cyklem, ale trzeba pamiętać, że tamte platformy miały szczęście starzeć się w dużo spokojniejszych czasach dla rozwoju gier i rozrywki. Dla wielu posiadaczy PS3 informacja o zakończeniu produkcji może być z czasem dużym problemem, gdyż z całą pewnością Sony nie będzie już aktualizować oprogramowania i porzuci wsparcie dla tytułów tej konsoli na PS Store.