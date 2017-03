Czy smartfon może kontrolować inne urządzenia dzięki IR?

Pewnie! Jeśli twój telefon jest wyposażony w czujnik podczerwieni, to z pomocą uniwersalnej aplikacji sterującej pokroju ZaZaRemote (darmowa), uda ci się osiągnąć ten cel w mgnieniu oka.

W przypadku gdy masz smartfona bez sensora IR, możesz kupić zewnętrzny moduł wyposażony w tenże komponent. Tego typu akcesoria da radę podłączyć do wejścia USB lub gniazda słuchawkowego, ale w celu ich nabycia będziesz musiał rozejrzeć się po ofertach azjatyckich sklepów internetowych.

Inną, znacznie lepszą opcją, jest zakup Logitech Harmony Ultimate Hub (350 PLN, www.logitech.com/pl-pl) – uniwersalnego adaptera, który po sparowaniu ze smartfonem, przekształca go w centrum zarządzania ogromną liczbą rozmaitych urządzeń. Obecnie lista produktów kompatybilnych z tym gadżetem posiada ponad 225 000 pozycji, a jeśli dodamy do tego możliwość współpracy z automatyzującymi algorytmami na stronie www.ifttt.com, to przed oczami zacznie rysować się nam obraz sprzętu, dzięki któremu można kontrolować (prawie) wszystko.