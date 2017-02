ShowMax w Polsce

W Polsce ruszyła wczoraj nowa platforma z filmami i serialami na żądanie o nazwie ShowMax. O rychłej premierze nowego gracza VOD słyszeliśmy już kilka tygodni temu, ale dopiero teraz możemy skorzystać z jego oferty.

ShowMax ma stać się trzecią siłą w segmencie filmów i seriali na żądanie w Polsce (po Netflixie i Amazon Prime Video), która wykorzystuje modeli subskrypcji za pełen dostęp do katalogu mediów. Miesięczny abonament wynosi 19,99 PLN. Na jednym koncie możemy zarejestrować do pięciu urządzeń, ale oglądać jednocześnie jedynie na dwóch. Serwis pozwala też na pobieranie filmów na urządzenie w celu obejrzenia ich w miejscu gdzie nie mamy dostępu do sieci. Dostępne są oczywiście dedykowane aplikacje na system iOS i Android. W tej chwili wszystkie materiały w serwisie dostępne są wyłącznie w rozdzielczości 720p, co może być dla wielu sporym zawodem. Pocieszające jest jednak to, że w ofercie ShowMax znajdziemy również polskie filmy i seriale. Pomimo, iż serwis promuje obecnie Patryk Vega swoim nowym filmem nie powinniśmy przynajmniej w tej chwili spodziewać się rogu filmowych obfitości. Oferta ShowMax jest na tą chwilę dość ograniczona, choć serwis zapowiada, iż z czasem ma się to zmienić na lepsze. Każdy to chce wypróbować ShowMax może to zrobić za darmo na okres 14 dni. Podobnie jak we wszystkich innych serwisach z subskrypcji możemy zrezygnować w każdej chwili bez nieprzyjemnych konsekwencji.