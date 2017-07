Samsung QLED TV, czyli telewizor do jasnych pomieszczeń

Rosnąca popularność serwisów VoD, takich jak HBO GO, Player czy Netflix sprawia, że zmienia się sposób, w jaki oglądamy filmy i seriale. Jako widzowie nie jesteśmy już zależni od ramówki i sami decydujemy co i kiedy zobaczymy. Badania pokazują, że przed ekranem telewizora coraz chętniej zasiadamy w ciągu dnia, gdy jest jeszcze jasno, a wieczorem często oglądamy w oświetlonych wnętrzach. Warto o tym pamiętać wybierając nowy telewizor. Ważne jest, aby jakość obrazu była tak samo dobra w jasnym i ciemnym pomieszczeniu.

Z badań przeprowadzonych w 2013 roku przez firmę Nielsen, która monitoruje oglądalność telewizji wynikało, że widzowie spędzali czas przed szklanymi ekranami nie tylko przez około dwie godziny wieczorem – między 20:00 a 23:00 – ale także ponad półtorej godziny w dzień, między 11:00 a 15:001. Według raportu KRRiT2 cztery najchętniej oglądane stacje telewizyjne w Polsce odnotowują wzrost oglądalności w godzinach 17.00- 22.00. Z kolei dwa lata później w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie konsumenckie3, w trakcie którego zdecydowana większość badanych stwierdziła, że ogląda telewizję przy włączonym świetle (86% w dzień powszedni, 85% w weekendy), a tylko niewielka liczba z nich deklarowała, że ulubionymi filmami i programami cieszy się w całkowitej ciemności (14% w dni powszednie i 15% w weekendy). To wszystko pokazuje, że telewizor powinien zapewniać najlepszą jakość obrazu także w sytuacji, gdy natężenie światła jest wysokie, np. w ciągu dnia.

Jasno i ciemno, czyli standardy testowe

W latach 90. wielu widzów oglądało filmy na projektorach. W związku z tym, że ekrany do projektorów mają wysoki współczynnik odblasku, po zapaleniu światła obraz traci kontrast. Właśnie dlatego przyjęło się, że testy tych urządzeń przeprowadzane były w ciemnych pomieszczeniach. Mniej więcej w tym samym czasie zasada ta została wprowadzona również dla telewizorów. Wiele laboratoriów testuje telewizory właśnie w takich warunkach.

Na przestrzeni lat wiele się zmieniło, zarówno w zakresie preferencji użytkowników, jak i współczesnych możliwości technologicznych. Widzowie coraz chętniej korzystają z telewizorów także w ciągu dnia, dlatego producenci projektują ekrany oferujące wyższy poziom jasności. Dzięki temu, wyraźnym obrazem można cieszyć się także w jasnym pomieszczeniu np. w ciągu dnia. Poprzez zastosowanie technologii High Dynamic Range (HDR), zwiększa się stosunek światła do cienia, co sprawia, że oglądane filmy w większym stopniu przypominają obrazy, jakie odbiera ludzkie oko. Dzięki temu kadr na ekranie telewizora jest jaśniejszy, ma większy zakres kolorów i głębsze tony. W konsekwencji przekłada się to na lepsze wrażenia podczas oglądania.

Producenci telewizorów, w tym firma Samsung, testują swoje urządzenia zarówno w ciemnym, jak i jasnym otoczeniu, aby zaoferować widzom jak najlepsze wrażenia w różnych warunkach. Filmowcy z Hollywood także przeprowadzają testy i optymalizują parametry produkcji pod kątem serwisów VoD i urządzeń odbierających transmisję strumieniową.

QLED TV, czyli telewizor do jasnych pomieszczeń

Przeprowadzone przez firmę Samsung testy wykazały, że przy typowym natężeniu oświetlenia na poziomie 75 luksów telewizory QLED wyświetlają niezwykle jasny obraz i głębokie, nasycone kolory.

Jednomyślne recenzje

Wiele firm testujących uznało telewizor Samsung QLED za najlepiej zoptymalizowany pod kątem typowych warunków oglądania. Na przykład which? — czołowa brytyjska agencja oceniająca produkty audio-wideo — wyróżniła firmę Samsung tytułem „Marki dźwięku i obrazu roku 2017 według which?” właśnie za telewizor QLED.

Z kolei renomowany niemiecki magazyn poświęcony sprzętowi elektronicznemu powszechnego użytku Video Magazin ocenił telewizor QLED marki Samsung na 920 punktów w 1005‑punktowej skali — co jest najwyższą przyznaną dotychczas oceną. Ponadto telewizor QLED jest pierwszym produktem recenzowanym przez to czasopismo, który otrzymał wysokie noty we wszystkich trzech kategoriach oceny: innowacyjność, referencyjność i wyjątkowość. Magazyn testuje telewizory zarówno w ciemnym, jak i jasnym otoczeniu, przy natężeniu oświetlenia od 45 do 75 luksów.

Wysoka jakość w każdych warunkach

Szczytowa jasność ekranu telewizora QLED wynosząca 1500 do 2000 nitów4 pozwala wyświetlić 100 proc. natężenia koloru — to pierwszy taki wynik dla producenta telewizorów na świecie. W praktyce oznacza to, że urządzenie może wyświetlić 99 proc. kolorów z palety barw DCI‑P3 niezależnie od różnicy poziomów jasności. Dzięki temu widzowie zyskują pewność, że obrazy HDR wyświetlane są zgodnie z zamysłem twórcy treści.

1Badanie Nielsen, 4 kwietnia 2013 – “How Much TV Do People Watch During the Day?”

2 Raport Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – „Najpopularniejsze audycje w I kw. 2017. Dobowa oglądalność programów”.

3 Badanie zostało przeprowadzone w trybie online w ramach systemu Omnibus firmy GfK w dniach 11–13 grudnia 2015 r. z wykorzystaniem GfK KnowledgePanel®. Obejmowało reprezentatywną grupę 1020 dorosłych Amerykanów wybranych metodą próbkowania losowego prawdopodobieństwa w oparciu o adres. Margines błędu dla tego badania wynosi +/- 3 punkty procentowe.

4 W zależności od modelu telewizora