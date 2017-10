Samsung Connect Tag – nowy uniwersalny tracker

Większość dostępnych na rynku trackerów może zostać wykorzystana w jednym celu. Aby nie zgubić portfela lub telefonu, można go sparować z niewielkim chipem. Osobno dostaniemy trackery dla zwierząt, dzieci oraz aplikacje, które uruchomią systemy Smart Home. Celem Samsung Connect Tag ma być połączenie wszystkich tych funkcji w jedno urządzenie.

Connect Tag to niewielki biały breloczek z przyciskiem funkcyjnym i diodą. Zamiast standardowego dla trackerów modułu Bluetooth wyposażony jest on w moduł GPS, moduł detekcji położenia WPS oraz nadajnik komórkowy, dzięki czemu możliwe jest niezwykle dokładne określenie jego położenia. Bateria czujnika wytrzymuje tydzień na pojedynczym naładowaniu – Samsung osiągnął ten naprawdę niezły wynik dzięki zastosowaniu technologii NB-IoT. Standard ten zakłada wykorzystanie wąskopasmowej transmisji danych dla urządzeń IoT – Internetu Rzeczy.

Samsung zaprezentował również szereg zastosowań dla nowego trackera. Zamiast przyczepiania go do psiej lub kociej obróżki, zostaw go przy swojej torbie lub w kieszeni. Jeśli tracker wejdzie w obszar domu, automatycznie uruchomi inteligentne sprzęty domowe wchodzące w skład ekosystemu Samsung Smart Things. Dla osób preferujących bardziej standardowe zastosowania została przewidziana dedykowana aplikacja, w której będą pojawiały się regularne raporty o statusie trackera oraz jego położeniu. Aplikacja umożliwi również korzystanie z geofencingu – jeśli twoje dziecko np. opuści teren szkoły, otrzymasz powiadomienie o tym fakcie. Szczegóły dotyczące ceny i dostępności Connect Tag poznamy już wkrótce.