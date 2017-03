Samsung Connect Home oraz Gear 360 – kolejne nowinki od koreańskiego giganta.

Najważniejszym punktem wczorajszego dnia była oczywiście premiera smartfonów z linii Galaxy S8, ale oprócz nich Samsung postanowił przedstawić światu high-endowy router oraz kamerę pozwalającą na kręcenie filmów sferycznych.

Pierwsze z urządzeń nosi nazwę Samsung Connect Home i łączy w sobie funkcjonalność routera Wi-Fi oraz huba odpowiedzialnego za działanie inteligentnych produktów z linii Samsung SmartThings. Sprzęt ten trafi na rynek w dwóch wersjach różniących się maksymalną prędkością obsługiwanej transmisji danych oraz wydajnością procesora znajdującego się w obudowie.

Gear 360 jest natomiast kompaktową kamerą zdolną do nagrywania 360-stopniowych materiałów wideo w rozdzielczości 4096 x 2160 pikseli. Zarejestrowany obraz przesyłany jest w czasie rzeczywistym bezprzewodowo do smartfona, który następnie przerzuca go w formie transmisji na żywo na Facebooka lub YouTube. Z punktu widzenia użytkownika istotny jest fakt, że Gear 360 współpracuje zarówno ze smartfonami z Androidem (w wersji 5.0 lub wyższej) oraz najnowszymi modelami iPhone’ów.