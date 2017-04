Ruszyły zapisy do NVIDIA GEFORCE CUP 2017

Czujesz się na siłach, by poddać próbie swe umiejętności gry w jedną z najpopularniejszych sieciowych strzelanek? Jeśli tak, to czym prędzej powinieneś rozważyć udział w rozgrywkach GEFORCE CUP 2017, do których otwarte zapisy rozpoczęły się w minioną sobotę.

Chętni gracze wezmą na początku udział w zmaganiach kwalifikacyjnych, których zwycięzcy przejdą następnie do fazy grupowej. Najlepsi trafią do finałowej części turnieju, gdzie będą mogli zmierzyć swe siły z takimi ekipami, jak FnaticAcademy, PENTA Sports, Space Soldiers czy Team Kinguin. Finał całej imprezy odbędzie się 27-28 maja, a miejscem ostatecznych zmagań będzie główna scena w Hali Stulecia we Wrocławiu, gdzie w tych dniach będzie organizowane ESPORT NOW 2017 – jedno z największych wydarzeń e-sportowych na gamingowej mapie naszego kraju.

Z kwestii organizacyjnych warto wspomnieć również o puli nagród, która wynosi łącznie aż 30 000 USD. Turniejowe zmagania będą transmitowane za pośrednictwem twitchowego kanału Nvidia i komentowane w dziewięciu językach, w tym po polsku. Aby zapisać się na turniej lub uzyskać wszelkie informacje o układzie rozgrywek, wystarczy wejść na stronę www.geforcecup.pl.