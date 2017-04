Retro Freak – najlepsza konsola dla fanów starej szkoły

Z punktu widzenia graczy gustujących w klimatach retro, ostatnie kilka miesięcy trzeba zaliczyć do bardzo udanych. Poza NES-em Classsic Mini oraz kilkoma innymi unowocześnionymi modelami starych konsol, w sprzedaży pojawia się coraz więcej urządzeń pozwalających na uruchamianie oryginalnych kartridży z grami wydanymi na kultowe platformy.

Jedną z takich maszynek jest Retro Freak – działający w oparciu o system Android sprzęt, wyposażony w sloty kompatybilne z nośnikami gier stworzonymi na aż 12 różnych konsol. Na liście obsługiwanych platform znajdują się: Nintendo Entertainment System, Famicom (japońska wersja NES-a), Super Nintendo Entertainment System, Super Famicom (japońska wersja SNES-a), Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Mega Drive, Genesis (amerykańska wersja Mega Drive), TurboGrafx-16, PC Engine (japońska wersja TurboGrafx-16) oraz PC Engine SuperGrafix.

Retro Freak umożliwia też uruchamianie romów z grami, które oficjalnie można zgrać z kartridży korzystając z systemowego oprogramowania, a nieco mniej oficjalnie – pobrać z internetu. Nie będziemy tu wnikać w kwestię moralności oraz stosunku do piractwa, ale z punktu widzenia osoby chcącej posiadać jeden sprzęt umożliwiający dziecinnie łatwe uruchamianie całych bibliotek gier na różne stare konsole, urządzenie to jest nadzwyczajnie atrakcyjnym produktem. Niezależnie od wybranego źródła gier, ich grafika jest skalowana do rozdzielczości 720p, dzięki czemu nie ma tu mowy o widocznych na ekranie telewizora wielkich, obrzydliwie rozmazanych pikselach.

Największym problemem Retro Freaka jest jego niesłychanie trudna dostępność i relatywnie spora cena, wynosząca ok. 1 000 PLN. Sprzęt ten produkowany jest w dość małym nakładzie i praktycznie każda rzucona do sprzedaży partia znika ze sklepów w bardzo krótkim czasie, dlatego też chcąc stać się jego posiadaczem trzeba bacznie obserwować ebay’a, Amazon oraz największe zagraniczne internetowe sklepy z grami.