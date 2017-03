Raspberry Pi jest trzecim najlepiej sprzedającym się komputerem w historii

Jeden z najpopularniejszych komputerów na świecie Raspberry Pi stał się właśnie trzecim najchętniej kupowanym systemem w historii, strącając tym samym z tej pozycji Commodore 64. Jak się okazuje „malinowy” komputer sprzedał się w ostatnich 5 latach w liczbie 12,5 miliona sztuk.

Oczywiście jak można się spodziewać dwa pierwsze miejsca na tej liście należą do peceta i Maca, ale biorąc pod uwagę, że Raspberry Pi to przy owych konkurentach zwykła płotka wytwarzająca jeden typ urządzenia, nie sposób nie docenić tego osiągnięcia. Przez długi czas trzecie miejsce zajmował komputer Commodore 64, który pamiętają z całą pewnością jeszcze nieco starsi fani technologii.

To co cieszy jednak w tej sytuacji najbardziej to fakt, że Raspberry Pi nie spoczywa na laurach i co jakiś czas twórcy tego małego komputera wypuszczają na rynek odświeżoną wersją „maliny”. Model 3, który trafił w obieg w zeszłym roku, jest obecnie najlepiej sprzedającą się wersją tego urządzenia w historii firmy, a ostatnia iteracja Raspberry Pi Zero W rozeszła się w liczbie 10 000 egzemplarzy w pierwszych czterech dniach od premiery.