„Przemysłowe” i „samochodowe” karty pamięci SanDisk

Rozwój technologii w zastosowaniach przemysłowych i samochodowych wymaga coraz bardziej niezawodnych nośników danych. SanDisk zaprezentował serię kart SD i microSD przeznaczonych do zastosowań w urządzeniach przemysłowych, samochodach i dronach.

Seria „Industrial” składa się z trzech produktów: Industrial SD, Industrial microSD oraz Industrial XI. Dołączyła do nich również karta Automotive SD. Wszystkie nowe nośniki charakteryzują się doskonałą odpornością na ekstremalne temperatury – Industrial SD oraz Industrial microSD działają w zakresie -25°C – 85°C, zaś pozostałe wytrzymują niskie temperatury aż do -40°C. Zwykli użytkownicy rzadko kiedy wykorzystują karty SD w tak ekstremalnych warunkach, ale w przypadku ciężkiego sprzętu lub mocno nagrzewającej się przestrzeni pod pokrywą silnika jest to wymóg warunkujący możliwość pracy.

Oprócz solidnej budowy karty z „profesjonalnej” serii SanDisk wyposażone są w system ochrony przed błędami zapisu. Technologia Power Protection chroni kartę przed uszkodzeniem i utratą zawartości w przypadku nagłej utraty zasilania podczas zapisywania danych. Status wszystkich produktów można monitorować za pomocą funkcji Health Status Monitor. Karty dostępne są w pojemnościach od 8 do 64 GB i oferują szybkość zapisu klasy Speed Class 10. Jeszcze nie znamy cen, w jakich będą one dostępne na polskim rynku.