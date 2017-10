Project Loon: mobilne wieże transmisyjne nad Portoryko

Zniszczone przez huragan Maria Portoryko otrzymuje pomoc humanitarną z wielu źródeł, jednak nawet to nie wystarcza do uporania się ze skutkami katastrofy. Przywrócenie komunikacji telefonicznej jest obecnie jednym z priorytetów, ponieważ ponad 80% infrastruktury telefonicznej wyspy jest wciąż niedostępne. Zajmie się tym m.in. Alphabet, macierzysta jednostka Google.

W zaproponowanym przez Alphabet rozwiązaniu nazwanym Project Loon główną rolę odgrywają… balony. Nie są to jednak zwykłe gumowe zabawki do nadmuchania, a wysokościowe, zasilane energią słoneczną jednostki wyposażone w przenośne stacje bazowe telefonii komórkowej. Wieże zapewniają dostęp do pełnego wachlarza usług telekomunikacyjnych, w tym internetu. To nie pierwszy przypadek wykorzystania ich podczas akcji humanitarnej – w tym roku Project Loon pomógł przywrócić komunikację po katastrofalnych powodziach w Peru. Balony mogą być wykorzystywane nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ale również tworzyć podwaliny „stałej” infrastruktury telekomunikacyjnej w niedostępnych rejonach świata.

Nie tylko Alphabet niesie pomoc mieszkańcom Portoryko. Przywracaniem łączności na wyspie zajął się również Facebook. Natomiast Elon Musk chce zająć się dostarczeniem energii do domostw i schronień – panele słoneczne Tesla SolarCity mają zaspokoić potrzeby energetyczne wszystkich osób, które obecnie pozostają bez dostępu do źródła prądu.