Potrzebuję gadżetu, którym będę mógł się bawić rękami

Przyznamy szczerze, że twoja zachcianka jest dość oryginalna, a odpowiedź na to pytanie mogłaby zostać najeżona różnego rodzaju podtekstami. Mimo to postaramy się podejść do tego pytania poważnie i w oparciu o rzeczową analizę spróbujemy znaleźć sprzęt zdolny zaspokoić twoją, jakby nie było, niekonwencjonalną potrzebę.

Jeśli nie posiadasz ADHD lub innego schorzenia wpływającego na zdolność utrzymywania prawidłowego poziomu koncentracji i nie pałasz chęcią do zgłębiania tajników sztuki origami, to jedną z najbardziej oczywistych opcji wydaje się być kupno kostki Rubika. Ta wynaleziona ponad czterdzieści lat temu zabawka, nie tylko pozwoli ci na ćwiczenie zręczności palców, ale także pomoże w ćwiczeniu orientacji przestrzennej, która z pewnością przyda ci się w zwyczajnym codziennym życiu. Najprostszy model kupisz już za kilka złociszy, ale wiedz, że w sprzedaży dostępna jest całkiem spora liczba niekonwencjonalnych kostek, które zostały odpicowane w jakiś ekstrawagancki sposób, np. z wykorzystaniem diod LED. Z nieco bardziej zaawansowanych technicznie gadżetów warta polecenia jest miniaturowa kostka Fidget Cube (ok. 100 PLN), jaką możesz nabyć za pośrednictwem platformy Kickstarter. Ostatnia opcja skierowana jest dla kogoś, kto ogląda pieniądze z każdej strony i nie chce wydawać na realizację przedmiotowego celu zbyt dużej kwoty. Pamiętasz Dwie Twarze z Batmana? Gość co chwila przerzucał sobie palcami monetę, więc kto wie – może owa rozrywka zda egzamin i w twoim przypadku? Pamiętaj tylko, żeby wzorem tej postaci, nie uzależniać podejmowanych przez siebie decyzji od rzutu owym pieniążkiem…