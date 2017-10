Polska premiera Siemens Home Connect

Chociaż platforma smart home od Siemensa dostępna jest już w 32 krajach, jej oficjalna polska premiera miała miejsce dopiero wczoraj. Było jednak na co czekać – Home Connect oferuje nie tylko podstawowe funkcjonalności takie, jak zdalne sterowanie sprzętem AGD, ale również dostęp do personalizowanych usług diagnostycznych i serwisu oraz bogatej kolekcji przepisów kulinarnych. A, co najważniejsze, wszystko to w języku polskim!

Na pierwszy rzut oka Siemens Home Connect może przypominać standardowe systemy smart home. Posiada on funkcje zdalnego nagrzania piekarnika lub nastawienia prania, i umożliwia np. dobranie programu suszenia do typu ubrań. Oprócz tego wyposażony jest on jednak w szereg dodatkowych funkcjonalności związanych z serwisowaniem sprzętu oraz jak najbardziej wydajnym korzystaniem z posiadanych sprzętów AGD (w Polsce na chwilę obecną dostępne są pralki, suszarki, piekarniki, zmywarki, lodówki, okapy i ekspresy do kawy).

Aplikacja Home Connect zawiera interaktywną bazę danych dotyczących użytkowania poszczególnych elementów systemu, która może np. przypominać użytkownikowi o zaplanowanym czyszczeniu urządzenia lub oferować wskazówki na temat lepszej jego konserwacji. Funkcje dodatkowe szczególnie „błyszczą” w rozwiązaniach kulinarnych: po wybraniu jednego z przepisów znajdującego się w książce kucharskiej Home Connect piekarnik automatycznie zacznie nagrzewać się do żądanej temperatury w optymalnym trybie. Daje to również dostęp do opcji serwisowych: w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych użytkownik może połączyć się bezpośrednio z konsultantem Siemensa, który zdalnie odczyta status podłączonego do Home Connect urządzenia i udzieli specjalistycznej porady. Korzystanie z aplikacji jest intuicyjne, a pełne polskie tłumaczenie pozwala na łatwe zorientowanie się w dodatkowych funkcjach.

Home Connec t działa nie tylko z produktami Siemensa, ale również inteligentnym AGD od Boscha. Ponadto platforma współpracuje z szeregiem rozwiązań zaproponowanych przez jej partnerów, w tym wirtualną asystentką Amazon Alexa, termostatami i kamerami bezpieczeństwa Nest oraz serwisem IFTTT, dzięki któremu łatwo sparować kilka systemów smart home w jeden. Same sprzęty dostępne w usłudze Home Connect również są godne uwagi. W szczególności urzekająca jest chłodziarko-zamrażarka iQ500 noFrost wyposażona w… wewnętrzną kamerę, która przy każdym otwarciu drzwi lodówki robi zdjęcie jej zawartości i przesyła do aplikacji. Czyżby to koniec ery nocnych skrytożerców?