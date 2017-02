Plebiscyt 2016: Rozdanie nagród Magazynu T3

Minionych dwanaście miesięcy obfitowało w mnóstwo wspaniałych rzeczy, jakie kształtowały technologiczną branżę i nadawały jej niepowtarzalnego kolorytu. Wejście w nowy rok nie mogło więc obejść się bez prezentacji wyników Plebiscytu Magazynu T3, w którym czytelnicy i redakcja wybierali zwycięzców w kilkunastu dziedzinach. Sprawdźcie już teraz, jakie produkty zwyciężyły w swoich kategoriach i będą mogły chwalić się zdobyciem jednego z najbardziej prestiżowych laurów w branży.

INNOWACJA ROKU

Aspekt innowacyjności we współczesnym przemyśle odgrywa ogromną rolę, a producenci elektroniki dwoją się i troją, by choć raz na kilka miesięcy wprowadzić na rynek urządzenie mogące pochwalić się jakimś niespotykanym wcześniej rozwiązaniem konstrukcyjnym czy funkcją wprowadzającą do branży powiew technologicznej świeżości. Które z nich zyskało w tym roku największe uznanie?

NOMINOWANI

1/ iRobot Braava jet

Ze świecą w ręku szukać kogoś, kto reaguje z entuzjazmem na konieczność umycia podłogi. Choćby z tego powodu trzeba więc docenić firmę iRobot, która w minionym roku zaprezentowała światu swój pierwszy inteligentny automat mopujący.

2/ Oculus Rift

Konsumencka wersja najbardziej rozpoznawalnego headsetu VR trafiła do sprzedaży w marcu i pomimo mocnej konkurencji w postaci HTC Vive, w dalszym ciągu pozostaje obiektem westchnień wielu technologicznych geeków.

3/ Samsung AddWash

Czy w przypadku pralki można w ogóle mówić o kwestiach związanych z innowacyjnością? Oczywiście! Pomysłowa konstrukcja z dodatkowymi drzwiczkami pozwalającymi na dołożenie wsadu podczas prania, to designerski strzał w dziesiątkę.

4/ Hyundai ix35 Fuel Cell

Napędzany wodorem samochód, który podczas jazdy nie emituje jakichkolwiek zanieczyszczeń. Hyundai dokonał tu milowego kroku technologicznego, mogącego w niedalekiej przyszłości na zawsze odmienić oblicze branży motoryzacyjnej.

5/ LivAll BH60

High-endowy rowerowy kask, który za pomocą wygodnie kontrolowanych przez cyklistę diod LED, sygnalizuje zamiar skrętu jadącym z tyłu uczestnikom ruchu drogowego. Innowacyjność w służbie zwiększania bezpieczeństwa zawsze na propsie!

6/ HTC Vive

W chwili obecnej to najbardziej zaawansowany technologicznie headset wirtualnej rzeczywistości i już sam ten fakt jest argumentem za tym, aby Vive znalazło się tym zestawieniu. Szkoda jedynie, że do działania wymaga on naprawdę potężnego komputera…

ZWYCIĘZCA

Samsung AddWash

Dodanie drugich drzwiczek uczyniło z pralki Samsung AddWash model wprost stworzony dla zapominalskich singli, którzy nie muszą czekać na zakończenie cyklu w celu dorzucenia do bębna kilku dodatkowych rzeczy. Warto pamiętać, że sprzęt ten zapewnia też możliwość efektywnego prania w wodzie o niskiej temperaturze.