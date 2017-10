Platforma VR NVIDIA Holodeck już działa

Swoje inteligentne środowisko projektowe NVIDIA zapowiadała już w maju tego roku, jednak dopiero teraz ujrzało ono światło dzienne. Holodeck ma umożliwić tworzenie projektów konstrukcyjnych na fotorealistycznym silniku graficznym i w pełnej fizyce obiektów. Pozwala on również na równoległą pracę kilku specjalistów nad jednym obiektem w czasie rzeczywistym.

Platforma VR NVIDIA Holodeck to fotorealistyczne środowisko umożliwiające inżynierom i projektantom budowanie i interakcję z obiektami, robotami i ludźmi. Jego głównym przeznaczeniem jest tworzenie wirtualnych prototypów nowych urządzeń i pojazdów i sprawdzenie ich w jak największej ilości symulacji przed opracowaniem fizycznego modelu. Dzięki temu niektóre usterki rozwiązania mogą zostać wyeliminowane jeszcze przed budową urządzenia, co pozwoli oszczędzić zużycia materiału na wadliwy prototyp. NVIDIA planuje również udostępnić Holodeck jako narzędzie treningowe dla pracowników firm produkujących hardware.

Do działania Holodeck wykorzystuje Unreal Engine 4 oraz pakiety NVIDII: VRWorks, DesignWorks i GameWorks. Aby platforma poprawnie działała, komputer musi być wyposażony w mocne GPU (najlepiej NVIDIA 1080) a użytkownik musi posiadać dobry headset VR (czyli HTC Vive lub Oculus Rift) To sporo, ale zaprezentowana na poniższym materiale prezentacja możliwości Holodeck pokazuje nam, że jest to naprawdę potężne narzędzie. Póki co NVIDIA milczy na temat udostępnienia innym użytkownikiem nawet testowej wersji oprogramowania.