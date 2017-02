Pierwsze własne cztery kółka – rady dla początkujących

Egzamin pomyślnie zdany, prawo jazdy w kieszeni: czas zatem rozejrzeć się za własnym samochodem! Mimo towarzyszącej w takich chwilach euforii, warto powściągnąć emocje i dać dojść do głosu rozsądkowi. Prezentujemy kilka wskazówek pomocnych przy wyborze swoich pierwszych czterech kółek.

Na początek podstawowa, choć nie dla wszystkich oczywista kwestia – otóż optymalnie dla początkującego kierowcy jest wybrać samochód używany. Na nowe auto z salonu jeszcze przyjdzie czas, na początek dajmy sobie czas na doskonalenie swoich umiejętności. Nabieranie tzw. warsztatu niemal zawsze okupione jest drobnymi błędami typu zarysowany bok, czy wgnieciona lampa. Kolejną istotną sprawą jest konstrukcja samochodu, która powinna być prosta, a związane z tym naprawy nieskomplikowane i tym samym… tanie. Pamiętajmy, że drogie auto wiąże się nierozerwalnie z wysokimi kosztami utrzymania. W przypadku młodego kierowcy wskazanym wręcz byłoby, aby samodzielnie zapoznał się on z konstrukcją swojego samochodu i potrafił bez wsparcia mechanika dokonać podstawowych napraw ewentualnych usterek. Zaleca się także zawęzić zakres wyszukiwania do mniejszych aut. Nie oznacza to naturalnie, że przez pierwsze lata jesteśmy skazani na jadę wyłącznie małymi samochodami, jednak lepiej unikać samochodów terenowych oraz kombi. Samochody niewielkich rozmiarów łatwiej się prowadzi, nie ma też przy nich większych kłopotów z określeniem odległości oraz parkowaniem. Zwróćmy również uwagę na spalanie, samochód dla początkującego kierowcy nie powinien być zbyt drogi w eksploatacji, zarówno w kwestii napraw, ja i eksploatacji. Pamiętajmy bowiem, że kupno samochodu to nie jedyny wydatek- należy regularnie dokonywać opłat za przegląd samochodu oraz ubezpieczenie. W przypadku ubezpieczenia godną polecenia jest firma https://www.lancasterinsurance.co.uk/insurance/classic-car-insurance/ , mająca bogatą ofertę dla swoich klientów. Przy wyborze pierwszego auta, zaleca się zapoznać z wynikami osiąganymi przez nie w crash-testach. Wielu młodych kierowców ma w sobie pragnienie sprawdzenia się na drodze, poczucia prędkości i mocy samochodu, jednak warto z tym zaczekać do czasu nabycia pewności za kierownicą. Tym samym poleca się zakup aut z ABS-em, wspomaganiem kierownicy i optymalnie kilkoma poduszkami powietrznymi. Idealnym pierwszym samochodem są te z napędem przednim, ponieważ takie właśnie z reguły są w ośrodkach szkolenia kierowców, poza tym specyfika prowadzenia aut z tylnym napędem jest nieco inna, choćby na śliskiej nawierzchni. A zatem- szerokiej i bezpiecznej drogi!