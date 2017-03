Pierwsza inteligentna kurtka firmy Levi’s

Klasyczna jeansowa kurtka jest z nami już od wielu lat i tak między Bogiem, a prawdą ciężko było do tej pory wyobrazić sobie dalszą ewolucję tego klasycznego elementu naszej garderoby. Jednak wraz z eksplozją gadżetów takich jak smartwatche czy monitory aktywności tylko kwestią czasu było stworzenie odzieży, która sprosta naszym technologicznym wymaganiom.

Firma Levi’s we współpracy z Google ATAP stworzyła inteligentną jeansową kurtkę, która ma szansę stać się pierwszym tego typu produktem, który wejdzie do powszechnego użytku. Nowy wyrób popularnego producenta odzieży nie powstałby bez technologii stworzonej przez team Google ATAP (Advanced Technology and Projects), którego projekt Jacquard stał się podstawą owej kurtki. Technologia ta zakład wykorzystanie specjalnych przewodzących włókien, które są w stanie przesyłać informacje do naszego smartfona. Dzięki temu prosty ruch dłonią po rękawie naszej kurtki może mieć przypisane działania takie jak odbiór połączenia czy zmiana piosenki. To co może się jednak okazać kluczowym elementem sukcesu tego produktu to fakt, że został on zaprojektowany tak, aby na pierwszy rzut oka nie różnił się niczym od klasycznej jeansowej kurtki Levi’s. W tej chwili nie znamy więcej szczegółów, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to kurtka ta trafi do sprzedaży już tej jesieni i będzie kosztowała około 350 USD.