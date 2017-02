PewDiePie nauczył się, że z antysemityzmem nie ma żartów

Jedna z najjaśniejszych gwiazd YouTube PewDiePie właśnie mocno oberwała po portfelu i wizerunku po opublikowaniu filmu, na którym korzysta z usług dwóch chłopców, którzy stworzyli dla niego film z antysemickim komentarzem. Felix Kjellberg stracił kilku sponsorów i naraził się samemu YouTube’owi, który właśnie anulował przygotowywany wspólnie z nim program na kanale YouTube Red.

PewDiePie już wie, że antysemickie żarty to sztuka z jaką nie wielu powinno się mierzyć. Gwiazda YouTube za pośrednictwem serwisu Fiverr chciała skorzystać z usług dwóch chłopców z Indii, którzy robiąc z siebie idiotów pokazują napis zamówiony przez klienta i wykrzykują wpisane przez niego hasła. Nie różni się to za bardzo od standardowej głupoty za jaką ludzie są skorzy zapłacić, ale niestety pan Kjellberg chciał sprawdzić granice przyzwoitości swojego usługodawcy i kazał im napisać na transparencie „Śmierć wszystkim Żydom”. Jako przyzwoita firma chłopcy dokonali tego czynu i przygotowali dla PewDiePie zamówiony film. Oczywiście w samym nagraniu Felix podkreśla, że nie jest antysemitą i odcina się od tego komentarza. Niestety dla niego wiele osób nie przyjęło tego tłumaczenia do wiadomości.

PewDiePie nie tylko stracił kilku sponsorów ale również swój program na kanale YouTubr Red, który przygotowywał wspólnie z serwisem. Od Felixa odcięła się również należąca do Disney’a firma Maker Studio. Sam film został oczywiście usunięty z kanału „poszkodowanego” ale jeśli dobrze poszukacie to z całą pewnością znajdziecie ten niewybredny żart w odmętach internetu.