Jak obsługiwać smartfona zimą?

Choć byśmy z całych sił zaklinali rzeczywistość i oczami kota ze Shreka sprawdzali codziennie prognozę pogody, to niestety nijak nie da się odwlec tego, co nieuchronne. Zima, czas Dziadka Mroza, dziadowska picówa – terminów na określenie najbardziej nieprzyjaznej człowiekowi pory roku jest cała masa i jakbyśmy jej nie nazywali, tak pewne jest, że wkrótce ponownie uraczy nas ona niską temperaturą.

Podstawowym środkiem obrony przed zimnem jest oczywiście odpowiedni ubiór, obejmujący m.in. rękawiczki. Rzeczone odzieżowe akcesorium pomimo swej funkcji ochronnej jeszcze do niedawna miało jednak pewną oczywistą wadę, gdyż uniemożliwiało korzystanie z urządzeń wyposażonych w ekrany dotykowe. Dziś na szczęście kwestia ta przestaje być problemem, ponieważ w sprzedaży dostępnych jest już całkiem sporo modeli wykonanych z materiałów pozwalające na efektywne mizianie wyświetlaczy smartfonów i tabletów. Świetnym przykładem są tu produkty firmy Mujjo, która jako pierwsza zaprezentowała światu tego typu rękawiczki. Jedyny dystrybuowany obecnie na naszym rynku model kosztuje ok. 120 PLN i można go nabyć m.in. za pośrednictwem strony www.icorner.pl. W odróżnieniu od innych podobnych rękawiczek, produkt Mujjo „przewodzi” dotyk na całej powierzchni dłoni, gdyż do jego uszycia wykorzystano specjalne nylonowe włókna umieszczone wszędzie, a nie tylko na opuszkach niektórych palców. Pomimo swego technologicznego zaawansowania prezentują się też wyjątkowo stylowo, dzięki czemu mogą pełnić elegancki dodatek do zimowego stroju o charakterze oficjalnym.

Innym godnym polecenia produktem tej klasy są rękawiczki Glovii BG2XR (ok. 110 PLN). Model ten posiada co prawda tylko jeden „przewodzący” palec, ale oprócz tego został wyposażony we wbudowany moduł Bluetooth, głośnik oraz mikrofon, co pozwala na niezwykle wygodne prowadzenie rozmów telefonicznych bez konieczności trzymania przy uchu telefonu np. w momencie intensywnych opadów śniegu.