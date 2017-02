Nowe słuchawki bezprzewodowe BeoPlay H4

B&O PLAY przedstawiło dzisiaj Beoplay H4, nową gwiazdę w segmencie słuchawek bezprzewodowych, bazującą na czystym i nowoczesnym wzornictwie duńskiego projektanta Jakoba Wagnera. W konstrukcji zastosowano owczą skórę w połączeniu z wysokiej jakości tekstyliami i aluminium, zachowując minimalistyczną formę, która wciąż idealnie odzwierciedla filozofię projektowania B&O Play.

Beoplay H4 został zaprojektowany, od początku do końca tak, aby stać się przedmiotem pożądania wszystkich tych, którzy ponad wszystko cenią sobie prostotę. Gładkie linie, brak ekstrawaganckich detali i przede wszystkim nacisk na perfekcję wykonania niezbędnych elementów sprawiają, że Beoplay H4 wyróżniają się swoim designem, a mniejsza ilość dodatków wizualnych zapewnia czystość stylu.

Materiały, których użyto do osiągniecia wysokiej jakości wykończenia Beoplay H4 są trwałe, proste i solidne. Nauszniki słuchawek Beoplay H4 wykonano z miękkiej, owczej skóry, a wewnątrz nich użyto gąbki zapamiętującej kształt ucha, dzięki czemu dopasują się idealnie do jego krzywizny, co gwarantuje mocne, acz komfortowe przyleganie. Dodatkową cechą nauszników jest ich pasywna izolacja dźwięku, co oznacza, że dźwięki otoczenia nie będą zakłócać odsłuchu muzyki, ale również to, że Twoja muzyka nie przedostanie się na zewnątrz.

Obudowa muszli zrobiona jest z anodyzowanego aluminium, które jest polerowane, a umieszczony na niej logotyp został wygrawerowany laserem w taki sposób, aby jego odcień pasował kolorystycznie. Kabel łączący słuchawki zamknięto w plecionym materiale, który został miejscami jest celowo widoczny między pałąkiem a muszlą, co dodatkowo wpisuje się w prosty design słuchawek. Ostatnim elementem wizualnym jest regulacja pałąka, skonstruowana ze stali nierdzewnej, pokryta szczotkowanym PVD, co czyni go gładkim i eleganckim, a jednocześnie bardzo wytrzymałym.

Beoplay H4 wyposażono w przejrzysty i intuicyjny interfejs, uproszczony do trzech przycisków, złącza Micro USB oraz 3.5mm jacka z gładkiego materiału, które w łagodny sposób wkomponowują się w twardą obudowę słuchawek. Mając na uwadze fakt, że prostota ma być kluczową cechą słuchawek Beoplay H4, interfejs został zaprojektowany tak, aby był banalny w obsłudze. Naciśnięcie środkowego przycisku służy do odbierania/wyłączania rozmów telefonicznych, odtwarzania oraz pauzowania, górnym lub dolnym przyciskiem zmienisz poziom głośności lub przeskoczysz między poszczególnymi ścieżkami, a naciśnięcie ich równocześnie sprawi, że słuchawki zaczną wyszukiwać połączenia Bluetooth.

Beoplay H4 mogą odtwarzać do 19 godzin muzyki w trakcie pracy bezprzewodowej, po 2,5 godzinnym ładowaniu. Jeśli jednak wyczerpie się akumulator, zawsze możesz podłączyć do słuchawek kabel mini jack (w zestawie) i dalej cieszyć się swoją muzyką.

Beoplay H4 będą dostępne w kolorze Charcoal Grey a ich cena detaliczna to 1 299 PLN . Do zestawu dołączono kabel zasilający oraz kabel audio. Beoplay H4 będzie można zakupić od lutego 2017 w sklepach u wybranych partnerów.