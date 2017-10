Nowe iTunes z wbudowanym AppStore (znowu)

Dostępna od września aplikacja iTunes w wersji 12.7 miała być krokiem w stronę zbudowania nowoczesnego sklepu cyfrowego zawierającego muzykę, filmy, seriale i audiobooki, bez możliwości instalowania aplikacji oraz dzwonków na telefon. Wielu użytkownikom nie spodobała się ta decyzja. Ich protesty najwyraźniej spotkały się ze zrozumieniem Apple, ponieważ nowa mini-aktualizacja przywraca usuniętą funkcjonalność.

Aktualizacja popularnej aplikacji do katalogowania i zakupów cyfrowych zasobów opublikowana została na oficjalnej stronie Apple. Twórcy tłumaczą jej pojawienie się koniecznością udostępnienia AppStore „niektórym partnerom biznesowym”, ale ściągnąć ją może właściwie każdy użytkownik. iTunes 12.6.3 to ewenement na skalę Apple – ta wersja nie doczeka się oficjalnego wsparcia technicznego ani bezpośrednich aktualizacji. Ponadto jest ona kompatybilna jedynie z iOS 11 i sprawia wrażenie dość tymczasowego rozwiązania. Nie wiadomo, jak długo 12.6.3 będzie dostępna do pobrania.

Jeśli chcesz zainstalować iTunes w wersji z dostępem do AppStore, ale wcześniej zaktualizowałeś swoją aplikację do wersji 12.7, nie szkodzi – obydwie wersje mogą współistnieć na jednym urządzeniu. Po instalacji najprawdopodobniej będziesz musiał przebudować swoją bibliotekę multimedialną: podczas włączania iTunes wciśnij klawisz Opcja i wybierz działanie „Utwórz bibliotekę…”. Pamiętaj o nadaniu bibliotece zupełnie nowej nazwy, inaczej druga wersja iTunes może mieć problemy z otwarciem.