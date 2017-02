Kodi to w tej chwili jeden z najpopularniejszych programów do konsumowania multimediów na świecie. Jeśli wiemy jak w pełni wykorzystać owy program możemy uczynić z niego prawdziwy kombajn do odtwarzania filmów, seriali i muzyki. Nowa wersja Kodi 17.0 Krypton może teraz pomóc odrobinę mniej zawziętym osobom w podbiciu tego programu.

Kodi to aplikacja do obsługi multimediów, którą możemy znaleźć niemal na każdej platformie. Wywodzący się z projektu XBMC program z otwartym kodem stał się świetną platformą do oprawy i konsumpcji głównie filmów i seriali w naszej bibliotece. Oczywiście z uwagi na otwarty charakter aplikacja ta służy również wielu osobom do oglądania filmów, których technicznie nie zakupili. Bez względu jednak na to w jaki sposób korzystacie z Kodi możecie teraz cieszyć się uproszczoną wersją tego oprogramowania. Nowy interfejs jest teraz dużo bardziej przejrzysty i intuicyjny co z całą pewnością spodoba się użytkownikom obsługującym Kodi z poziomu telewizora. Właśnie z myślą o nich został przygotowany UI Estuary. Dla osób z ekranem dotykowym przygotowano UI Estouchy, a dla całej reszty Chorus2. Oczywiście nadal można dowolnie zmieniać skórki programu na te przygotowane przez użytkowników.

Ponadto Kodi wspiera teraz format wideo MPEG-DASH i RTMP oraz audio DTS-HD, DTS-X, Dolby TrueHD i Dolby Atmos. Aplikacja ta pojawiła się również oficjalnie w sklepie Windows Store.