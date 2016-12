Nintendo wypuści trzy kolejne gry mobilne w 2017 roku

Nintendo, które niezwykle długo czekało z wprowadzeniam swoich postaci do świata gier mobilnych właśnie poczuło magię pieniędzy, które spłynęły wraz z premierą gry Super Mario Run. W związku z tym firma planuje wypuszczenie trzech nowych gier na platformę iOS w 2017 roku.

Pomimo dość słabej oceny gry Super Mario Run na App Store Nintendo zaliczyło fenomenalny koniec roku. Promowana już od kilku miesięcy gra została pobrana ponad 40 milionów razy i biorąc pod uwagę jej dość wysoką cenę zarobiła dla japońskiego dewelopera całkiem niezłe pieniądze. Miedzy innymi dlatego w wywiadzie dla Kyoto NP prezes firmy Tatsumi Kimishima zapowiedział, iż Nintendo zastanawia się nad przygotowaniem nawet trzech nowych gier w 2017 roku. Z informacji przekazanych mediom wiele miesięcy temu (po premierze klapy jaką okazała się gra Miitomo) wiedzieliśmy, że w kolejnym roku przywitają nas gry Fire Emblem i Animal Crossing. Teraz jednak kiedy kultowy hydraulik odkręcił kran, z którego pociekła forsa firma zaczyna zmieniać swoje plany i szuka sposobów na powtórzenie tego sukcesu. To jak wielkim hitem okaże się kolejny tytuł Nintendo zależy w głównej mierze od tego jaka postać z katalogu gier dewelopera trafi na tapetę, ale jeśli Japończycy rozegrają to z rozwagą to mają szansę stać się prawdziwą potęgą mobilnego świata.