Nintendo Switch na Raspberry Pi?

Jeśli grając w Breath of the Wild czujesz nagły przypływ nostalgii i potrzebę odpalenia Majora’s Mask na Switchu, NinTimdo RP to właśnie coś dla ciebie. Nie, nie pytaj o linki do sklepów, w których kupisz to cudo – to projekt w pełni DIY.

NinTimdo RP to udająca Switcha modyfikacja dla mikrokomputera Raspberry Pi. Twórca projektu, Tim Lindquist, zaprojektował i wydrukował na drukarce 3D obudowę z charakterystycznymi kontrolerami po czym umieścił w niej Raspberry Pi, baterię o pojemności 10 000 mAh oraz ekran dotykowy o przekątnej 7 cali. NinTimdo może emulować gry ze SNES-a (oraz właściwie wszystkich „zdezaktualizowanych” konsol Nintendo, w tym pierwszego DS-a), Amigi, Segi Genesis, PS2 oraz wielu innych. Dzięki obsłudze dwóch systemów emulacji – Emulation Station i RetroPie – właściwie nie ma klasycznej gry, w którą nie da się zagrać, o ile oczywiście posiadasz ich kopie.

NinTimdo, podobnie jak swój oficjalny kuzyn, może wyświetlać obraz na telewizorze – wystarczy podłączyć konsolę za pomocą kabla ze złączem HDMI. Chętny na zbudowanie własnego egzemplarza? Musisz jeszcze trochę poczekać. Na razie możemy podziwiać proces powstawania urządzenia, a już wkrótce twórca udostępni na swojej stronie internetowej pełen tutorial.