Nintendo planuje kolejną retro konsolę

Jeśli nie udało się wam nabyć odświeżonej wersji konsoli NES, która wyprzedała się na pniu w ostatnim czasie, to nie smućcie się, gdyż Nintendo planuje kolejny retro hit w postaci mini wersji kultowej konsoli SNES.

Jak podaje serwis Eurogamer źródła powiązane z firmą Nintendo zapewniają, że pod koniec tego roku zobaczymy zminiaturyzowaną wersję konsoli SNES. Zachowa on format i rozwiązania z NES-a mini, którego produkcja właśnie dobiegła końca. Oznacza to, że na pokładzie nowego SENS-a znajdziemy pre-instalowane gry takie jak chociażby Super Metroid, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World czy Street Fighter II Turbo.

Po ogromnym sukcesie konsoli NES mini, Nintendo szuka teraz kolejnych odgrzewanych kotletów i trudno im się dziwić. Po kilku latach posuchy firma w końcu wraca do pierwszej ligi z nową konsolą Switch i swoimi retro strzałami. Co ciekawe Nintendo nie spodziewało się takiego sukcesu małego NES-a, co potwierdzają niejako problemy firmy z dotrzymaniem tempa popytowi na ten produkt. Najpewniej w przypadku SENS-a samuraje będą już lepiej przygotowani.