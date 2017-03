Najczęściej pobierane aplikacje na Androida

Z okazji piątych urodzin Google Play wyszukiwarkowy gigant podzielił się ze światem danymi dotyczącymi najczęściej pobieranych aplikacji i treści z ich sklepu. Niestety jak można się było spodziewać niespodzianek w zakresie gier i programów nie było.

W świecie aplikacji pierwsze dwa miejsca przypadły Facebookowi, którego natywna aplikacja i Messenger zdominowały konkurencję. Na trzecim miejscu uplasowała się Pandora Radio, na czwartym Instagram, a na piątym Snapchat, więc z całą pewnością możemy potwierdzić, że sieci społecznościowe (a szczególnie Facebook) mają się wyśmienicie.

Również świat gier mobilnych pokazuje, że jesteśmy do bólu przewidujący. Pierwsze miejsce należy do Candy Crush Saga, które goni Subway Surfers i Temple Run 2. Na liście znalazły się również gry Despicable Me no i oczywiście Clash of Clans.

Odrobinę więcej zaskoczenia jest w przypadku filmów gdzie pierwsze miejsce przypadło dziełu „Wywiad ze słońcem narodu”. Ta wybitna komedia, którą usunięto z kin po groźbach ze strony Korei Północnej wyprzedziła takie hita jak „Deadpool” czy „Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy”. Najchętniej pobieranym albumem muzycznym był ostatnia krążek Adele („25”), piosenkę zgarnął Ed Sheeran („Think Out Loud”), a książkę E. L. James z „50 twarzy Grey’a”.