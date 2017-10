Microsoft współpracuje ze Spotify

Aplikacja Muzyka Groove pozwala bardzo łatwo i przejrzyście zorganizować swoją bibliotekę muzyczną. Drugi komponent usługi – abonamentowy Groove Music Pass umożliwiający strumieniowanie muzyki na urządzenia stacjonarne i mobilne – niestety nie spotkał się z dużym zainteresowaniem użytkowników. Aby poprawić jakość swoich usług audio, Microsoft postanowił rozpocząć współpracę ze Spotify, niekwestionowanym liderem strumieniowania muzyki.

Decyzja Microsoftu jest podyktowana sytuacją rynkową. W obecnej chwili Spotify i Apple dominują na rynku strumieniowania muzyki, a wszystkie inne usługi typu Tidal czy Deezer mogą pochwalić się jedynie ułamkiem liczby użytkowników, która na co dzień korzysta z dwóch dominujących serwisów. Zamiast promować dalej swoją własną, stosunkowo mało znaną usługę, Microsoft zdecydował się na podjęcie współpracy ze znaną i lubianą marką. O tym, że partnerstwo to będzie długotrwałe świadczy chociażby fakt, że Xbox One doczekał się właśnie wsparcia dla Spotify. Oficjalny koniec Groove Music Pass to 31 grudnia 2017 r.

Wszystkich stacjonarnych użytkowników aplikacji uspokajamy: to nie całkowity koniec Muzyki Groove. Wciąż może być ona używana do odtwarzania utworów i playlist, które znajdują się w pamięci urządzenia. Sytuacja staje się nieco bardziej skomplikowana, jeśli posiadasz subskrypcję Groove Music Pass. Będziesz wtedy musiał przenieść swoją kolekcję muzyczną do Spotify. Masz na to dużo czasu – „migracja” zacznie się w październiku i potrwa przynajmniej do końca stycznia 2018 r. Jeśli wykupiłeś abonament na okres dłuższy niż do końca grudnia, nie szkodzi – otrzymasz zwrot pieniędzy.