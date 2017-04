Microsoft ostatecznie żegna się z systemem Windows Vista

Gdy na początku 2007 roku Windows Vista zaliczał swój debiut, ogromna rzesza użytkowników pecetów wiązała z nim naprawdę spore nadzieje. Ostatecznie system ten zapisał się w pamięci jako jeden z najgorszych OS-ów firmy Microsoft, która w ostatnich dniach postanowiła całkowicie zakręcić kurek z aktualizacjami oprogramowania.

W związku z tą decyzją posiadacze komputerów działających w oparciu o Vistę muszą pożegnać się z wszelkimi łatkami, co w przyszłości poza problemami natury użytkowej może też przyczynić się do potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa ich komputerów, spowodowanego zwiększoną podatnością systemu na działanie szkodliwego oprogramowania.

Sama Vista zasługuje na krótką historyczną wzmiankę choćby dlatego, że to właśnie w niej po raz pierwszy pojawiła się stylistyka Aero, która w połączeniu z unowocześnionym interfejsem tchnęła duży powiew świeżości do wielu pecetów, które w tamtym czasie działały w oparciu o wysłużoną wersję XP czy słabo ocenianą przez użytkowników wersję Millenium. Vista borykała się z masą technicznych niedoróbek, począwszy od dużych problemów z kompatybilnością sterowników, a skończywszy na znacznie większych wymaganiach sprzętowych w stosunku do wersji XP, która paradoksalnie działała znacznie wydajniej. Nikt za Vistą tęsknić więc raczej nie będzie, a technologiczne „dinozaury” mające jeszcze komputer z Vistą powinny poważnie zastanowić się nad przesiadką na któryś z nowszych systemów.