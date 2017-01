Lenovo przygotowało kopię Amazon Echo

Jeszcze targi CES 2017 się na dobre nie zaczęły, a już docierają do nas informacje z Las Vegas. Jedną z pierwszych ciekawostek jest ulepszona wersja głośnika Amazon Echo z wirtualnym asystentką Alexą, która znalazła nowy dom w produkcie firmy Lenovo.

Głośnik Lenovo Smart Assistant to w gruncie rzeczy ulepszona wersja Amazon Echo. W środku znajduje się ta sama Alexa, która pomoże nam kontrolować podłączone do sieci sprzęty w naszym domu, dostarczy nam informacji czy odtworzy muzykę w taki sam sposób jak robi to głośnik Amazona. Wersja Lenovo w odróżnieniu od swojego poprzednika wygląda jednak dużo bardziej „domowo”. Będzie ona dostępna w kilku ciepłych kolorach z materiałową maskownicom na głośniku. Jeśli wierzyć zapewnienim producenta w środku znajdziemy dużo lepszy mikrofon, niż ten w Echo i głośniki firmy Harman Kardon, które znacznie podciągają jakość dźwięku. Obsługa urządzenia odbywa się na podobnych zasadach jak w przypadku produktu Amazona i posiada w związku ze swoimi ulepszeniami odpowiednio wyższą cenę. Lenovo Smart Assistant będzie dostępny w sprzedaży od maja, a jego cena będzie wynosić 130 USD za wersję bez głośników Harman Kardon i 180 USD z owymi w środku.