Jaką kurtkę wybrać na zimę?

Jako że bardzo dużo wskazuje na to, że aktualna zima nie będzie obfitowała w jakieś pioruńsko niskie temperatury, to podczas zakupów powinieneś szukać jakiegoś niespecjalnie grubego modelu, oferującego możliwie jak najlepszy kompromis między swą wagą a stopniem ochrony przed zimnem.

Jeśli nie masz aktualnie na oku żadnej kurtki, wpisującej się w powyższą charakterystykę, to zainteresuj się modelem Thermoball marki The North Face. Niekwestionowaną zaletą tej odzieży jest materiał wykorzystany do jej uszycia oraz zaawansowany technologicznie krój, w którym ogromną rolę odgrywają niewielkie kieszonki powietrzne, odpowiedzialne za efektywne zatrzymywanie ciepła.