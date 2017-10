Koniec wsparcia dla Microsoft Office 2007

W dniu dzisiejszym zakończyła się pewna epoka. Jeden z najpopularniejszych (i wciąż często używanych) pakietów oprogramowania biurowego, Microsoft Office 2007, właśnie stracił rozszerzone wsparcie Microsoftu. Oznacza to, że wchodzące w jego skład programy nie będą dalej aktualizowane.

W przypadku Microsoft Office 2007 tzw. „wsparcie podstawowe”, związane z otrzymywaniem dużych, usprawniających działanie aktualizacji oraz rozszerzaniem funkcjonalności oprogramowania, zakończone zostało w 2011 roku wraz z wypuszczeniem Service Pack 3. Od tego czasu pakiet objęty był wsparciem rozszerzonym, obejmującym drobne aktualizacje eliminujące np. luki w bezpieczeństwie oraz profesjonalną pomocą techniczną. Od dziś jakiekolwiek problemy związane z działaniem Office 2007 trzeba będzie rozwiązywać na własną rękę lub szukać podpowiedzi w internecie.

Kolejne utrudnienie związane z utratą wsparcia przez Office 2007 dotyczy konta Office 365. Od 31 października tego roku użytkownicy tej usługi nie będą mogli połączyć jej z Outlookiem 2007. Jeśli do tej pory nie mieliście okazji na przejście do nowszej wersji pakietu Office, teraz jest na to dobry moment. Microsoft rekomenduje przejście do Office 365 lub zakup licencji dla pakietu Office 2016.