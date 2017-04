Koniec produkcji konsoli NES Classic Mini

Dzisiejszy dzień przyniósł dość smutne wieści związane z firmą Nintendo. Japoński gigant podjął decyzję o zaprzestaniu produkcji NES-a Classic Mini po ledwie półrocznej obecności konsoli na rynku.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad nabyciem „zremasterowanego” NES-a, to ewentualną decyzję o jego kupnie powinniście podjąć w możliwie najkrótszym czasie. Serwis IGN poinformował, że w kwietniu trafi do amerykańskich sklepów ostatnia partia wyprodukowanych w tym roku egzemplarzy tej konsoli. W doniesieniach nie poruszono co prawda kwestii dostaw do Europy, ale nie ma się tutaj niestety co oszukiwać – dla Nintendo to właśnie rynek USA ma większe znaczenie i jeśli tam zostaje podjęta decyzja o zaprzestaniu dostaw, to trudno oczekiwać, żeby Stary Kontynent miał zostać potraktowany inaczej.

NES Classic Mini po raz pierwszy pojawił się w sklepach w listopadzie i od tego czasu sprzedał się ogromnej jak na swój półroczny żywot liczbie 1,5 miliona egzemplarzy. Już w chwilę po rynkowym debiucie chętnym na jego zakup graczom we znaki dawały się problemy z dostępnością konsoli, która na wielu portalach aukcyjnych osiągała wartość równą nawet kilkukrotności swej ceny wyjściowej. Za sprawą decyzji Nintendo podobne sytuacje będą najpewniej miały miejsce ponownie, zwłaszcza że dostępność tej konsoli już dzisiaj delikatnie mówiąc nie należy do najwyższych.