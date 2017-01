Jak zacząć ćwiczyć?

Nawet najbardziej dopracowana aplikacja fitness nie pomoże ci, jeśli nie masz odpowiedniej motywacji. Najpierw musisz zadać sobie pytanie: „Czy jestem gotowy na wszystko?”. Po udzieleniu na nie twierdzącej odpowiedzi, podejdź do całego tematu nieco inaczej i zastanów się, co najbardziej motywuje do działania większość ludzi.

Oczywiście chodzi o pieniądze, które w twoim przypadku będą gwarantem wzięcia się za siebie. Powierz pewną część swojego kapitału osobie, której ufasz najbardziej na świecie i umów się z nią, że zatrzyma tę kasę dla siebie, jeśli ty w określonym przez siebie czasie nie zaczniesz być aktywny fizycznie. Jeśli ten, jakby nie było, radykalny sposób, nie ruszy cię z kanapy, to musisz pogodzić się na zawsze ze swoim aktualnym wyglądem i formą.