Inteligentne kosze na śmieci

Recykling nie zawsze jest łatwy. Chyba każdy z nas spotkał się kiedyś z wątpliwościami typu „ok, ale to do plastików czy tych pozostałych?”. W rozwiązaniu tych problemów ma pomóc inteligentny kosz do segregacji odpadów, który na dodatek ma uczyć się rozpoznawania różnych rodzajów śmieci.

System recyklingowy od Cambridge Consultants oparty jest na algorytmach rozpoznawania obrazu. Kosz wyposażony jest w kamery, które przekazują obraz odpadu do bazy danych, gdzie porównywany jest on ze znajdującymi się w niej obrazami. Następnie wskazuje on, do którego pojemnika należy wrzucić śmieć. Obraz odpadu zostaje dodany do bazy danych, a system uczy się rozpoznawać ich kolejny rodzaj. Jest to bardzo przydatne w przypadku odpadów, które mogą występować w różnych formach – czy jednorazowy kubek po kawie bardziej nadaje się do papierów czy odpadów organicznych? A może zależy to od stopnia jego zamoczenia?

Oprócz korzyści dla środowiska rozwiązanie to niesie ze sobą wiele korzyści ekonomicznych. Sklepy i restauracje, które zaopatrzą się w inteligentny kosz, mogą znacznie zredukować koszty wywozu odpadów i poprawić higienę w lokalu. Rozwiązanie ułatwi również pracę punktom odbioru odpadów, które zabezpieczą się przed ryzykiem zmieszania i zanieczyszczenia surowców wtórnych przez klientów. Kosz pozwoli również na ograniczenie liczby odpadów nadających się do recyklingu, które trafiają na składowisko.