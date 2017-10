Instagram Live: transmisja na żywo ze znajomymi

Kolaboracje i wspólne projekty są ważną częścią internetowych społeczności: znajdziemy je na YouTube, Twitchu i wielu innych portalach. Teraz dzięki opcji wspólnego streamingu na żywo dołączył do nich również Instagram.

Funkcja strumieniowania wideo w trybie podzielonego ekranu została dodana w najnowszej aktualizacji. Teraz każdy użytkownik może zaprosić swojego znajomego do wspólnej transmisji – wystarczy skorzystać z nowej opcji wywołania listy osób oglądających nasz stream i wybrać jego nazwę użytkownika. Po zaakceptowaniu zaproszenia osoba ta zostanie automatycznie dodana do transmisji. Jeśli znudzi ci się strumieniowanie ze znajomym, masz możliwość go w każdej chwili odłączyć (chociaż warto się z nim najpierw chociaż pożegnać…); gość również może opuścić stream w każdej chwili. Po zakończonej transmisji można ją zapisać lub odrzucić – tak samo, jak w przypadku zwykłego Instagram Live.

Dobra, ale po co właściwie ta funkcja? Instagram twierdzi, że wspólny streaming na żywo ze znajomymi to sposób na dodanie odwagi bardziej nieśmiałym użytkownikom portalu i pokazanie im, że nagrywanie wideo na żywo to nic strasznego. Dzięki temu więcej użytkowników będzie korzystało z tej dość mało popularnej opcji. Oczywiście jak w przypadku każdej funkcjonalności portalu społecznościowego ma ona spory potencjał do generowania dramatów – cóż, to też zwiększa oglądalność.