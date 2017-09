IFA 2017: „Wielki” microSD od SanDisk

Wszyscy znamy zapowiedzi producentów telefonów, którzy obiecują, że ich produkty będą wspierały karty microSD o pojemności sięgającej terabajtów. Problem w tym, że na rynku nie uświadczymy microSD o takiej pojemności. Jesteśmy jednak coraz bliżej za sprawą SanDiska i jego nowej karty microSD Sandisk Ultra o pojemności 400 GB.

Coraz więcej miejsca na twoim smartfonie zajmują zdjęcia 4K z optycznym zoomem i kilkunastoma filtrami? Nie nadążasz z przesyłaniem plików z karty SD na dysk twardy lub Dropboxa? Na szczęście SanDisk pomyślał o takich użytkownikach, jak ty i wypuścił na rynek microSD o niesamowitej wręcz pojemności 400 GB (o 144 GB więcej, niż jakikolwiek produkt konkurencji). Oprócz dużej ilości miejsca SanDisk Ultra może poszczycić się prędkością odczytu 100 Mbi prędkością zapisu UHS-I klasy 1.

Oczywiście taki maluch (gigant?) będzie dość sporo kosztował. Sugerowana cena detaliczna wynosi aż 250 dolarów, co przekłada się na ok. 900 PLN. Wydaje się jednak, że to dobra inwestycja, szczególnie, jeśli na codzień pracujesz mobilnie z dużymi plikami. Dla osób zdecydowanych ponieść ten wydatek mamy dobrą informację – karta jest już dostępna w sprzedaży.