IFA 2017: Skaner zabrudzeń od Boscha

Z ciekawostek AGD zaprezentowanych podczas tegorocznych targów IFA wiele uwagi przykuł skaner zabrudzeń X-Spect. To niewielkie urządzenie produkcji Boscha ma automatycznie sprawdzać rodzaj tkaniny, stopień zabrudzenia oraz rodzaj substancji, a następnie podpowiedzieć, czym najlepiej je usunąć.

X-Spect to ręczny, leciutki skaner wielkości mniej więcej pilota do telewizora. Urządzenie wyposażone jest w malutki ekran i przyciski, dzięki którym możemy poruszać się po kontekstowych menu. Po przyłożeniu do zaplamionej tkaniny skaner identyfikuje rodzaj materiału oraz chemiczny skład plamy. Dzięki temu będziesz mógł dobrać właściwy cykl prania i rodzaj detergentu. X-Spect jest jednym z elementów systemu „inteligentnego prania” od Boscha, w którego skład wchodzi również pralka WiFi.

Bosch planuje rozwijać X-Spect w kierunku skanowania produktów spożywczych. Przyłożenie pilota do np. warzywa lub owocu poinformowałoby nas, czy produkt jest już gotowy do spożycia. Zeskanowanie kodu kreskowego mrożonej pizzy uruchomiłoby proces nagrzewania piekarnika w inteligentnej kuchence. Na razie X-Spect będzie jednak urządzeniem przeznaczonym do innych prac domowych – niestety, nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie pojawi się on na rynku i w jakiej cenie.