IFA 2017: premiera LG V30

LG dość długo czekało z ogłoszeniem światu swojego nowego flagowca. V30 to telefon duży, przypominający nieco Samsunga Galaxy S8+. Nieuczciwe byłoby nazywanie go kopią dzieła Koreańczyków, ponieważ V30 ma swój własny styl.

Na pierwszy rzut oka V30 to kolejny standardowy flagowiec, tylko bardzo szeroki. Sześciocalowy, delikatnie zaokrąglony na brzegach ekran OLED jest bardzo jasny i charakteryzuje się przyjemną temperaturą barw, jednak nie sposób jest uniknąć porównań do Galaxy S8/S8+. Specyfikacje techniczne V30 również ma, oględnie mówiąc, typowe. Procesor Snapdragon 835, 4 GB RAM, maksymalnie 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o microSD, bateria o pojemności 3 300 mAh oraz standardowa wodo- i pyłoodporność IP68 to cechy, którymi może poszczycić się właściwie każdy szanujący się flagowiec.

Propozycja LG ma zachęcić konsumentów przede wszystkim doskonałym aparatem i świetnym audio.V30 to pierwszy smartfon wyposażony w obiektyw f/1.6, oferujący do 20% większego rozświetlenia zdjęć niż standardowy f/1.8. Oprócz najwyższej jakości obiektywu producent wyposażył telefon w szereg ciekawych opcji fotograficznych, w tym tryb Cine Video oferujący użytkownikom 16 profesjonalnych filtrów. Za audio odpowiada Bang&Olufsen, zaś sam system ma oferować aktywne wyciszanie zakłóceń. LG V30 będzie miało swoją premierę 21 września w Korei Południowej, zaś na rynek europejski trafi najpewniej kilka tygodni później.