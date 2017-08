IFA 2017: nowy gamingowy laptop od Asusa

Chociaż berlińskie targi IFA 2017 na dobre rozpoczną się dopiero jutro, mamy już pierwsze informacje dotyczące najgorętszych gadżetów zaprezentowanych podczas imprezy. Jednym z najbardziej wyczekiwanych jest bez wątpienia najnowszy członek rodziny ROGod Asusa – ROG Chimera.

Chimera zwraca uwagę nie tylko swoim wyglądem. Owszem, jest bardzo „gamerska”, ale również elegancka i potężna. Potężne są również jej specyfikacje: procesor Intel Core i7-7820HK i kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1080. Nie znamy jeszcze pozostałych specyfikacji, ale można przypuszczać, że sprzęt oferował będzie min. 16 GB RAM (a najprawdopodobniej 32), co pozwoli na swobodne granie we wszystkie nowe tytuły z najwyższymi ustawieniami. Mocne wnętrzności sprawią również, że sprzęt będzie bardzo duży, jak na urządzenie przenośne.

Najwięcej emocji budzi jednak ekran ROG Chimery. Będzie to pierwszy laptop gamingowy z ekranem o częstotliwości odświeżania 144 Hz – do tej pory była ona wykorzystywana tylko w urządzeniach stacjonarnych. 17,3-calowy ekran ma ponadto obsługiwać technologię G-Sync od Nvidii, dzięki której obraz będzie jeszcze płynniejszy. Asus nie podał jeszcze daty premiery ani ceny urządzenia, ale już możemy sobie wyobrażać, jak drogi będzie to sprzęt – i jak fajnie będzie śmigał na nim Overwatch.