IFA 2017: nowe kamery 360 firmy Acer

Kamery 360 to coraz popularniejsze zabawki. Nic dziwnego, że Acer postanowił wypuścić na światło dzienne swoją własną wariację na ten temat. Możemy się spodziewać nie tylko sprzętu do zabawy, ale również gadżetu do samochodu.

Pierwsza z zapowiedzianych kamer nosi nazwę Holo360. Urządzenie jest wielkości smartfona i służy do nagrywania klipów wideo 360 stopni w jakości 4K. Po nakręceniu filmu możesz obejrzeć go na 3-calowym ekranie i udostępnić w mediach społecznościowych. Dzięki procesorowi Snapdragon 625 i Androidowi 7.1 możesz wrzucić materiał na każdy portal social media, zaś obsługa internetu LTE sprawi, że nigdy nie znajdziesz się poza zasięgiem. Holo360 znajdzie się na rynku w listopadzie 2017 i będzie wycenione na 1 550 PLN.

Druga propozycja to Vision360 – high-endowa, inteligentna kamera do samochodu. Kamera będzie przesyłała nagrany materiał do chmury wraz z informacją o położeniu GPS oraz aktualnej prędkości samochodu. Propozycja Acera będzie działać nie tylko wtedy, kiedy znajdujemy się w ruchu drogowym: oprócz pełnej rejestracji obrazu podczas niebezpiecznej sytuacji na drodze, kamera ma rejestrować również zajścia podczas parkowania. Jeżeli zatem ktoś zahaczy o nasz samochód na parkingu, Vision360 uruchomi się, wyśle informację o zdarzeniu na smartfona oraz nagra klip ze zdarzenia. Wszystkie nagrania będzie można obejrzeć za pomocą zestawu VR od Acera (tego z Mixed Reality). Kamerka kosztować będzie 1 480 PLN i dostępna będzie w tym roku.