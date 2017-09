IFA 2017: lodówka na twoje zawołanie

Większości z nas wystarcza zwykła, stacjonarna lodówka, która chłodzi nasze produkty spożywcze i napoje. Jeśli czasami chęć sięgnięcia po coś do jedzenia przegrywa u ciebie z koniecznością wstania z kanapy, czytaj dalej – już niedługo może to przestać być problemem. Panasonic przedstawił koncepcję inteligentnej, przemieszczającej się lodówki.

Ok, wiemy, brzmi to iście kosmicznie i na razie pozostaje tylko w sferze planów. Podczas zaprezentowanej podczas targów IFA 2017 wizualizacji Panasonic przedstawił wizję poruszającej się lodówki, która może „przynieść” jedzenie do innego pokoju. Jak to działa? Komora chłodząca ustawiona jest na samobieżnym robocie czyszczącym, który wyposażony jest w interfejs głosowy. Na odpowiednią komendę głosową (np. „przynieś piwo”) sprzęt miałby posłusznie udać się w naszą stronę. Lodówka poruszałaby się po mieszkaniu za pomocą modułu LIDAR i sensora głębi, co wyeliminowałoby możliwość najechania na domowników lub naszych futrzastych pupili.

Lodówka ma być przeznaczona dla osób starszych i o ograniczonej mobilności. Producent zastanawia się również nad rozszerzeniem funkcjonalności sprzętu o np. płytę grzewczą, dzięki której użytkownik mógłby łatwo podgrzać posiłek wyjęty z lodówki bez konieczności udawania się do kuchni. Trudno nie wyobrażać sobie propozycji Panasonica jako świetnej opcji imprezowej – teraz to przekąski i piwo będą przychodziły do twoich gości!