IFA 2017: inteligentne pianino od Yamahy

IFA to nie tylko targi komputerów, smartfonów i telewizorów, ale również mnóstwa innych ciekawych gadżetów. Miłośników muzyki na pewno zainteresuje Yamaha Clavinova – linia elektrycznych pianin, które nauczą cię grać ulubione utwory.

Pianina z linii Clavinova współpracują z urządzeniami działającymi na iOS (wsparcie dla Androida będzie dostępne w 2018 roku). Aplikacja Smart Pianist komunikuje się z pianinem, które wyposażone jest w umieszczone nad klawiszami kolorowe światła LED. W momencie, w którym powinieneś nacisnąć dany klawisz, pianino podświetli diodę znajdującą się nad nim. Pełne tony oznaczone zostały czerwonymi LEDami, a półtony – niebieskimi. Dla osób, które potrafią czytać nuty, przewidziano opcję wyświetlania zapisu nutowego na ekranie iPada. Oczywiście oprócz szeregu fajnych opcji pianino oferuje również (a może przede wszystkim) doskonałą jakość dźwięku.

Pianina Yamaha Clavinova współpracują z Alexą, jednak do rozmowy z wirtualną asystentką Amazonu musisz posiadać np. Echo Dot podłączony w systemie multiroomowym Yamaha MusicCast. Poprawnie skonfigurowana Alexa może służyć do np. głosowego wyszukiwania i odtwarzania utworów z twojej biblioteki muzycznej… na pianinie. Niestety, Clavinova to dość spory wydatek – ceny pianin zaczynają się od ok. 15 000 PLN.